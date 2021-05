Parte da orla de Nhamundá desaba após forte chuva

| Foto:

Nhamundá (AM) - Após o trecho do muro de arrimo que compreende o Porto de Nhamundá desabar na madrugada de ontem, a prefeitura informou que Defesa Civil foi acionada para fazer vistoria e tomar as medidas possíveis.



O relatório da Defesa Civil, assinado pelo arquiteto e urbanista do município, Renato Ribeiro, apontou que não há armaduras de aço no muro e execução de buzinotes, motivo que levou o aumento de pressão interna e posterior rompimento das estruturas.

Pelas imagens que circulam na internet é possível ver que parte do prédio do porto está comprometido e corre risco de desabar.

Conforme análise documental de execução do Terminal Hidroviário, não há estacas nas fundações, o que torna o prédio instável.

Segundo a avaliação técnica, ainda há um trecho com real possibilidade de desmoronamento, pois se trata do mesmo tipo de execução de serviços sem estrutura.

O relatório de avaliação do arquiteto, aconselha os proprietários de lanchonetes daquele local a não utilizar o espaço por tempo indeterminado, afim de evitar acidentes graves. Também foi aconselhado a atenção redobrada dos funcionários dos orgãos públicos que funcionam próximos, proibindo o acesso ao local.

Prefeitura de Nhamundá

Ainda segundo a Prefeitura de Nhamundá, a Defesa Civil montou barreiras do tipo “guarda-corpo” para isolamento e proibição de utilização do prédio do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT). Será feito um aterro para conter a erosão e possível queda do prédio do terminal hidroviário.

A prefeitura informou também que a construção de um novo muro de arrimo está em andamento para corrigir esses problemas de erosão na orla, porém, devido a cheia dos rios, a obra está parada.

A prefeitura solicitou um técnico do DNIT para verificar a situação do porto e fazer uma avaliação mais precisa. O geólogo deve chegar em Nhamundá nos próximos dias. Conforme a orientação do DNIT, o porto deverá ser isolado para maior segurança da população.

Os rios do Amazonas estão vivenciando uma das maiores enchentes dos últimos cem anos. Com a cheia, várias cidades correm risco em suas orlas, com perigo de desbancarramento.

