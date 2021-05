Prefeitura de Itacoatiara baixa novas medidas contra Covid-19

Novo decreto de Combate à Covid em Itacoatiara | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Na última segunda-feira (11) entrou em vigor o Decreto Municipal n°335, com novas medidas de controle à disseminação da Covid-19, na cidade de Itacoatiara, região metropolitana de Manaus.

De acordo com o decreto, entre as regras implementadas, está a proibição de circulação de pessoas em vias públicas entre os horários de 23h às 05h da manhã, com exceção de casos de extrema necessidade.

No setor de bar e restaurante, ficou permitido a abertura ao público, com funcionamento até 22h e capacidade de 70% de ocupação.

É permitido, também, apresentações artísticas ao vivo, desde que sem salão de dança e respeitando as normas previstas. A capacidade de 70% de ocupação é válida também para o funcionamento de igrejas, templos religiosos e lojas maçônicas, respeitando os limites de horário.

Já academias e similares poderão funcionar de segunda a sábado, no período de 5h às 22h e comportando 50% da capacidade.

Segue proibida a realização de eventos de formatura, casamento, aniversário, independentemente da quantidade de público, assim como, realização de eventos culturais e visitação a pacientes internados com Covid-19.

É importante salientar que todas as atividades permitidas pelo decreto deverão obedecer às normas de segurança e protocolos sanitários, sob pena de sanção.

*Em Tempo com informações da assessoria

