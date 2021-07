Cidade de Maués comemora 188 anos com investimentos

Prefeito Júnior Leite anuncia novos investimentos na cidade | Foto: Divulgação

Maués (AM) - A cidade de Maués, no Amazonas, é conhecida por suas praias paradisíacas e pela produção do guaraná. A comunidade local comemora neste dia 25 de junho, 188 anos de emancipação Política, com um olhar para o futuro.

De acordo com a assessoria, o prefeito da cidade, Júnior Leite (PSC) aproveita a data para anunciar uma série de investimentos que começarão a ser implementados no município. “O primeiro fato das nossas comemorações foram as quedas dos números de contaminação pelo novo coronavírus. Em nossa gestão, não medimos esforços para que a população fosse imunizada. Hoje todos os grupos estão zerados para imunização, mas sempre friso para que pessoas maiores de 18 anos, que por algum motivo ainda não foram vacinadas, procure uma unidade para se vacinar”, declara Leite.

Cirurgias eletivas

Após a diminuição dos casos de internação no hospital do município por conta da Covid-19, foram retomadas as cirurgias eletivas que estavam suspensas por conta da pandemia.

Centro de Biodiagnósticos

Com investimentos próprios, no segundo semestre deste ano está previsto a inauguração da Central de Biodiagnósticos de Maués, por meio desta será possível atender 3 mil pessoas ao mês com diversos exames como: colposcopia, mamografia, hemogramas, raio-x, ultrassonagrafia em geral, eletrocardiogramas.

Centro de Robótica

Mas não para por aí, por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Maués, Microsoft e Google, um Centro de Robótica será entregue à população.

Leia também: O Paraíso chamado Maués: a terra do Guaraná e das praias paradisíacas

“Desta forma, estaremos mais próximos da tecnologia e da capacitação e não teremos o êxodo dos nossos jovens a caminho dos grandes centros urbanos para ter a possibilidade de aprender uma nova profissão e aperfeiçoar isso no seu trabalho no dia a dia, seja no meio urbano ou rural”, disse o prefeito.

Escolas

A Prefeitura Municipal de Maués ainda tem previsão de entregas de mais de 20 escolas na área rural, aproximando a criança da escola, para que esta não percorra grandes distâncias evitando a evasão escolar.

Visita do governador a Maués

Nessa quinta, 24, o governador Wilson Lima esteve no município juntamente com diversos representantes da pasta e anunciou investimentos.

“São mais de R$ 5 milhões para produção rural, por meio de um convênio com a Prefeitura, uma parceria de infraestrutura de mais de R$ 11 milhões, para o loteamento na estrada do Guaranatuba, entre outros benefícios, como entregas de cestas básicas e auxílio emergencial para famílias atingidas pela cheia”, informou o prefeito Júnior Leite.

Leia mais:

Cestas, livros e cartões do Auxílio Enchente são entregues em Maués



Mais de 64% da população de Maués acima de 18 anos já está vacinada



Maués: O município que 'respira' com usina de oxigênio própria



mulheres comandam a produção de guaraná no Amazonas