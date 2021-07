Hospital Delphina Aziz terá expansão nos atendimentos

Desde maio, hospital está retomando a realização gradativa de exames especializados | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - O secretário estadual de saúde (SES-AM), Anoar Samad, realizou, nesta sexta-feira (09/07), visita técnica ao Hospital Pronto-Socorro Delphina Aziz, unidade de saúde que é referência para a Covid-19 desde o início da pandemia em Manaus. Com a expansão de sua capacidade operacional, e a tendência de redução de internações para a Covid-19, o hospital deverá ampliar o atendimento não-covid.

O secretário destacou que a ideia do governo para o Delphina Aziz é expandir outros serviços na unidade, como exames ambulatoriais especializados, atendimentos ambulatoriais e cirurgias eletivas para ajudar a reduzir filas na rede de saúde.

Inaugurado em 2014, esta é a primeira vez que o Delphina Aziz opera com toda a sua capacidade instalada. Em janeiro de 2019, quando a atual gestão assumiu, apenas dois dos seis andares funcionavam com um pronto-socorro, serviço de apoio diagnóstico e 10 leitos de UTI.

A unidade tem hoje 180 leitos de UTI ativos, sendo o quarto maior hospital do país com oferta de leitos de UTI exclusivos para casos de Covid-19. No total, somando com leitos clínicos, o hospital tem 389 leitos em operação e todos os seis andares estão ativos.

Desde maio, hospital está retomando a realização gradativa de exames especializados. | Foto: Lucas Silva/Secom

Atualmente, o Delphina Aziz tem capacidade de realizar mais de mil cirurgias, 10 mil atendimentos ambulatoriais e 65 mil exames ambulatoriais especializados.

