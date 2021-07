Revitalização do Parque Cidade da Criança é vistoriada pela Prefeitura

David Almeida | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - Quarenta e oito horas após o anúncio da recuperação e reabertura do parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, o prefeito de Manaus, David Almeida, voltou a visitar o local nesta sexta-feira, 23/7, e destacou o andamento da revitalização do parque, que deverá ser entregue no próximo Dia das Crianças - 12 de outubro - à toda população.

"Nós estivemos aqui 48 horas atrás, e já está com outra cara, já está limpo. Estamos finalizando as tratativas com uma empresa que já tem contrato com a prefeitura, para que ela entre imediatamente no parque, após feitos os orçamentos necessários e devidos, para que possamos recuperar esse espaço e devolver para a sociedade manauara e, principalmente, para as crianças, o mais breve possível", enfatizou David Almeida. Como é o Parque Cidade da Criança, em Manaus?



O Parque Cidade da Criança, administrado pela prefeitura, foi inaugurado em dezembro de 2011, ocupa uma área de quase dois hectares e conta com uma praça de alimentação e de jogos, cinema, biblioteca, labirinto, playgrounds, além de trilhas ecológicas, área para plantio de horta e a Vila Feliz, onde estão previstas atividades como orientações de trânsito e preservação do meio ambiente, como explicou o prefeito de Manaus.



"Nós vamos fazer com que o parque volte a ser frequentado pelas famílias manauaras. Vamos transferir a administração do local para a Manauscult (Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos), tirar da atribuição da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc). Temos muito o que fazer aqui, ações de educação no trânsito, educação financeira, cidadania, e vamos recuperar o espaço o mais rápido possível", destacou Almeida.





