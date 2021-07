Bairro Lírio do Vale recebe UBS adaptada para uso temporário

Local provisório da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiz Montenegro, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste. | Foto: Ruan Souza / Semcom

Manaus (AM) - O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã desta sexta-feira, 23/7, o local provisório da Unidade Básica de Saúde (UBS) Luiz Montenegro, no bairro Planalto, zona Centro-Oeste. A unidade original, no bairro Lírio do Vale, apresenta sérios problemas estruturais e precisou ser desativada, enquanto o pacote da recuperação das unidades de saúde recebe os últimos ajustes.

"Hoje, nós fizemos a entrega dessa UBS adaptada, em uma casa que alugamos, para que a população dos bairros adjacentes não fique desassistida. A UBS, que servia aqui na comunidade, era uma unidade muito difícil, e agora, com essa, é uma realidade diferente, adaptada, porém nova, com boas condições de atendimento. É o que nós estamos perseguindo - a melhoria dos serviços públicos na cidade de Manaus, na questão da saúde", enfatizou o prefeito.

No programa de Crescimento Econômico e Social, o "Mais Manaus", anunciado no mês passado, foi anunciada a reforma de 68 unidades de saúde, construção de 20 novas UBS porte 4, reforma e ampliação de sete Unidades Básicas de Saúde e substituição das chamadas "Casinhas da Família".

"Vamos reformar mais 68 UBS e construir 20 UBS porte 4, para dotar a cidade de Manaus de uma cobertura total, sem deixar vazios assistenciais, proporcionando uma saúde básica de melhor qualidade. Vamos tornar Manaus a capital com melhor saúde básica do Brasil, com farmácias abastecidas e consultórios em boas condições. A mensagem que eu sempre deixo aos profissionais da saúde: atendam as pessoas como se estivessem atendendo seus amigos e parentes, assim Manaus terá dias melhores", destacou o prefeito.

O subsecretário da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, explicou o atendimento na área. "Essa UBS vai funcionar, temporariamente, em um local adaptado, já que a nossa UBS Luiz Montenegro, no Lírio do Vale, aqui próximo, estava com problemas estruturais. Essa casa foi adaptada para funcionar por um tempo como uma UBS, porque, dentro do pacote de obras do prefeito David Almeida, já está inclusa a reforma e ampliação da UBS Luiz Montenegro", explicou.

