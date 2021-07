Parques e praças de Manaus serão revitalizados

Foram visitados os parques dos Bilhares, Lagoa do Japiim, Mindu, Ponta Negra, Cidade da Criança e o Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10. | Foto: Valdo Leão / Arquivo Semcom

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus está realizando uma série de visitas a vários parques, praças e espaços públicos nesta semana, concluindo nesta sexta-feira, 23/7, com equipes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), para promover diagnóstico para ações de revitalização dessas áreas.

Foram visitados os parques dos Bilhares, Lagoa do Japiim, Mindu, Ponta Negra, Cidade da Criança e o Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10. A ideia é verificar in loco quais serviços, manutenções e até mesmo possíveis parcerias que podem ser desenvolvidas para recuperação das áreas, devolvendo à população esses espaços públicos ao ar livre.

Durante esta semana, as equipes técnicas e o vice-presidente do Implurb, arquiteto e urbanista Claudemir Andrade, percorreram parques, praças e espaços para fazer um mapeamento.

“Se a pandemia obrigou milhares de pessoas a viverem vários momentos de isolamento, com a vacinação da população e menos casos da Covid-19, os espaços ao ar livre e mais perto da natureza são caminhos naturais para o retorno gradual para que possamos viver juntos, em segurança. Estamos verificando as situações para projetar possíveis parcerias e ações onde o secretário Sabá Reis (da Secretaria Municipal de Limpeza Pública/Semulsp) já está contribuindo com limpeza, recuperação de mobiliários, podagem, paisagismo e pintura”, explicou Claudemir Andrade, lembrando que a sinergia entre as secretarias é uma das diretrizes do prefeito David Almeida.

Foram visitados os parques dos Bilhares, Lagoa do Japiim, Mindu, Ponta Negra, Cidade da Criança e o Centro Social Urbano (CSU) do Parque 10. | Foto: Valdo Leão / Arquivo SemcomValdo Leão / Arquivo Semcom

Conforme o arquiteto e urbanista, os trabalhos têm como foco promover melhorias e requalificação urbana em vários pontos, onde a prefeitura fará limpeza e urbanismo tático.

Presente durante parte da visita, Sabá Reis também reforçou que a orientação do prefeito é de que as ações sejam estendidas para vários pontos da cidade de Manaus.

“Queremos dar a outros locais o mesmo tratamento de sucesso que a gente conseguiu empreender no Passeio do Mindu. Vamos continuar essa parceria para revitalizar pontos importantes”, comentou.

