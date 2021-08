Projeto da Semed comemora Dia dos Pais em Manaus

projeto ‘Movimenta Semed’ | Foto: Cleomir Santos / Semed

Manaus (AM) - Com o objetivo de contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos servidores, por meio da implantação de atividades físicas, a Prefeitura de Manaus lançou, nesta sexta-feira, 6/8, o projeto “Movimenta Semed”. A programação, que teve como objetivo comemorar o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo, 8/8, foi realizada no hall da Secretaria Municipal de Educação (Semed), zona Centro-Sul.

De acordo com o projeto de Lei nº 2.640/2020, de 24 de julho de 2020, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), edição 4.489, que também visa a promoção da saúde do servidor, dá-se a importância da associação de atividades físicas, como complementação às atividades já desenvolvidas na Semed.

A implantação de aulas de ritmos, circuito funcional, caminhada/corrida orientada, bem como atividades recreativas, tendem a compensar a atividade muscular essencial ao próprio trabalho, sendo um método de prevenção das doenças ocupacionais que atingem o sistema músculo-esquelético.

As atividades com os servidores da Semed envolveram jogos de mesa, como dama, dominó e xadrez, além de tênis de mesa, badminton, pebolim e apresentação musical com os alunos do Centro Municipal de Arte Educação (Cmae) Aníbal Beça.

A meta foi promover a todos os servidores/pais uma manhã festiva, com o intuito de trabalhar a autoestima por meio do lazer.

O secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino, participou do lançamento do projeto e, como pai, parabenizou todos os servidores e educadores, que acolhem não apenas seus filhos, mas da sociedade. Para ele, é importante a realização de mais um programa em prol dos funcionários da sede como um todo.

"Essa é uma das preocupações da Prefeitura de Manaus, do prefeito David Almeida. Foi um momento muito oportuno de estar lançando esse projeto, nesta data especial. Se encaixou muito bem, a gente verifica que nossos servidores precisam despertar, para procurar cada vez mais essas atividades físicas. Dentro do evento do Dia dos Pais tivemos um pouco do que vai ser esse projeto, por isso fizemos os jogos para o servidor saber o que vai acontecer de bom para eles”, completou.

A gerente de Desenvolvimento do Servidor (GDS), Wânia Braga, falou sobre a importância do projeto.

“Os nossos servidores precisam mesmo desse momento.A gente precisa se preocupar cada vez mais, para que possamos oferecer uma melhor qualidade de vida e também possa cada vez mais buscar saúde, a prevenção contra as doenças. A minha homenagem a cada servidor, neste momento, de lazer e descontração”, comentou.

Há 20 anos trabalhando como servidor da Semed, Willas Cordeiro de Almeida, 47, auxiliar administrativo da Gerência de Matrícula, é pai de quatro filhos, e disse que ficou muito feliz ao ver seus colegas se confraternizando com o lançamento do projeto.

“Está sendo o melhor momento da minha vida, porque no ano passado não tivemos atividades, por conta da Covid-19. Perdemos muitos colegas e esse momento é até de relembrar e testar nosso esforço físico, depois de muito tempo. Isso é muito bom, as pessoas estão começando a se inteirar de novo, pois estávamos precisando dessa coletividade com os pais da sede”, salientou.

Projeto Movimenta Semed

O projeto será realizado pela equipe técnica da GDS, em parceria com a Divisão de Apoio à Gestão Escolar (Dage) e a Coordenadoria de Esportes da Semed.

O programa inicia na segunda-feira, 9/8, com a participação dos servidores, que vão sugerir, por meio de um questionário no Google Forms, quais atividades serão executadas a cada dia.

O projeto será realizado de segunda a sexta-feira, das 17h às 18h, com atividades previstas com circuito funcional, ritmos (aula de dança), caminhada, corrida e jogos de mesa e de tabuleiro.As áreas para a realização da ação são as dependências da sede da Semed, como salas, estacionamento e hall, além de passeio no Parque do Mindu.

