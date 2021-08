Prefeito David Almeida vistoria obra de recuperação viária do Distrito

As obras são realizadas em parceria com a Suframa e fiscalizadas pela Seminf | Foto: Ruan Souza/Semcom

Manaus (AM) - Logo nas primeiras horas desta sexta-feira, 6/8, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou as obras de revitalização do pavimento asfáltico do Distrito Industrial 2, localizado na zona Sul da capital amazonense.

A expectativa é de entregar 100% das vias totalmente recuperadas até o dia 15 de setembro.

As obras são realizadas em parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

David Almeida vistoriou a troca do piso rígido realizado na avenida Mandii e salientou a importância de acompanhar diariamente os serviços para cumprir o prazo estimulado para a entrega.

“Estamos aqui na avenida Mandii, próxima da bola da Suframa, fazendo a concretagem, a troca do piso rígido, ainda nas obras de revitalização do Distrito. Temos o prazo de entregar essa obra até o dia 15 de setembro. Estamos diariamente acompanhando a execução do trabalho para podermos entregar essa obra no prazo estipulado. Certamente, o Distrito Industrial será um lugar melhor para se transitar e terá uma condição muito boa de trafegabilidade”, enfatizou Almeida.

O lote 1 de obras contemplam seis quilômetros de serviços, incluindo a bola da Suframa, recebendo asfalto, drenagem profunda, meio-fio, calçadas e sarjetas. Já a rotatória, com aproximadamente 900 metros lineares, recebeu todo o pavimento rígido.

O pacote contempla, ainda, as ruas Jaguarão, da Feira, Quixito, Itaúba e as avenidas Governador Danilo de Matos Areosa, Ministro João Gonçalves, Ministro Mário Andreazza e Guaruba, principais vias do Distrito Industrial.

Já nos lotes 2 e 3, estão sendo trabalhadas as vias com nível intermediário de criticidade, como as ruas Buriti, Tambaqui, Matrinxã, Tucumã, Puraquê, Jutaí, Mogno, Ipê, Cupiúba, Oitis, Autaz Mirim, Solimões e adjacentes, além das bolas da Gillette e Samsung.

“No lote 1, já estamos em 90%; o lote 2, em 70%, e o lote 3, praticamente 95%, por isso que nós acreditamos que até o dia 15 de setembro as obras do Distrito estejam todas conclu ”, apontou o prefeito.

