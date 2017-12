Melo almoçou marmita e ainda não recebeu visita em prisão

O ex-governador cassado, José Melo de Oliveira, ainda não recebeu visita de familiares e amigos, e continua sem regalias na cela comum do Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2), localizado no km 8 da rodovia BR-174, nesta sexta (22).

De acordo com uma fonte da polícia que atua dentro do presídio, o político comeu pão com manteiga no café da manhã e uma marmita com arroz, feijão, carne e macarrão no almoço, o mesmo que presos comuns. Ainda segundo a fonte, o cardápio será repetido durante o jantar e o ex-governador só deve receber visita a partir deste sábado (23).

Informações divulgadas pela Polícia Federal sobre o esquema de desvios da Saúde investigado na Operação Maus Caminhos. | Foto: Adyel Vieira

Melo está na mesma unidade que os ex-secretários da gestão dele, presos na última semana. O ex-governador cassado é acusado de integrar uma quadrilha que promoveu desvios milionários na saúde e foi preso pela Polícia Federal no Amazonas, na Operação Estado de Emergência, terceira fase da Maus Caminhos, deflagrada na manhã da quinta (21).



Unidade

O CDPM 2 começou a ser construído durante a gestão de Melo e foi inaugurado este ano, quando ele já havia sido cassado. Apesar de estar em cela comum, Melo está separado dos demais presos, segundo a Seap.

O ex-governador cassado é acusado de integrar uma quadrilha que promoveu desvios milionários na Saúde. | Foto: Arquivo EM TEMPO

Operação

A primeira fase da operação Maus Caminhos foi deflagrada em setembro de 2016. Na ocasião, o médico Mouhamad Mustafa foi apontado como chefe do esquema. Já na Estado de Emergência, da última quinta (21), onde o Melo foi preso, os crimes eram praticados pela quadrilha especializada em desviar recursos públicos do Fundo Estadual de Saúde do Amazonas, por meio de contratos com empresas terceirizadas, sendo a principal operadora do esquema o Instituto Novos Caminhos (INC).





