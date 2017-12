Arsam intensifica fiscalização de transporte rodoviário nas saídas de Manaus

As barreiras da Arsam estão fiscalizando tanto ônibus, como vans, táxis e micro-ônibus, tanto na ida quanto na volta da capital | Foto: Divulgação

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos (Arsam), intensifica até o dia 06 de janeiro de 2018, a fiscalização do serviço oferecido pelas empresas de ônibus rodoviários e veículos que fazem afretamento.



De acordo com a assessoria, o combate ao transporte irregular e o serviço de lotação praticado por veículos particulares são alguns dos objetivos da fiscalização, que já possui um grande número de denúncias.



Nas abordagens estão sendo conferidos: a lotação dos veículos, condições de armazenamento de bagagens, o uso de cintos de segurança por todos os passageiros e o cumprimento de horários e gratuidades de bilhetes obrigatórios por lei.



Barreiras da Arsam



As barreiras da Arsam, localizadas no início das rodovias BR 174 e AM 010 e na Ponte Jornalista Phelippe Daou (Rio Negro), estão fiscalizando tanto ônibus, como vans, táxis e micro-ônibus, tanto na ida quanto na volta à capital.



Os táxis que operam o serviço de fretamento intermunicipal devem estar cadastrados na Arsam até o dia 30 de janeiro de 2018.

Transporte clandestino

Para o diretor-presidente da Arsam, Walter Cruz, o alerta vai a quem pretende utilizar o transporte clandestino.



“Veículos clandestinos são alguns particulares, não autorizados pelo órgão regulador, que não oferecem segurança, nem garantias, em caso de acidentes”. Ele ainda pontuou algumas recomendações para que a população tenha uma boa viagem. “É proibido o transporte de passageiros em pé, exija seu lugar! É obrigatório o uso do cinto de segurança e as bagagens devem estar corretamente acomodadas.



Deve ser respeitada a gratuidade obrigatória aos idosos, pessoas com deficiência, menores, policiais em serviço e aposentados por invalidez. Chegue com antecedência, para emitir seu bilhete ou fazer uma reserva com tranquilidade e procure nossos fiscais para denunciar ou solicitar orientações”, destacou.



Gratuidades obrigatórias



De acordo com a lei, é garantido o transporte gratuito, bem como a venda com desconto de 50% do valor do bilhete, para pessoas com deficiência, idosos maiores de 60 anos, crianças menores de dez anos, desde que acompanhadas de responsável, policiais em serviço, aposentados por invalidez e alunos devidamente uniformizados, apenas durante o período letivo.



Para assegurar a isenção total ou parcial da tarifa, o passageiro deverá comprovar renda igual ou inferior a dois salários mínimos, apresentando qualquer documento relacionado. Também deverá fazer uma reserva, com no mínimo três horas de antecedência da partida junto ao guichê da empresa escolhida.

Se ocupados os dois lugares disponibilizados obrigatoriamente pelas empresas, a tarifa a ser cobrada deverá corresponder a 50% do valor da passagem.

Denúncias



Denúncias ou reclamações poderão ser encaminhadas diretamente aos fiscais ou registradas pessoalmente na Ouvidoria da Arsam, localizada do PAC São José do UAI Shopping, da Galeria dos Remédios ou do Shopping Sumaúma, através do 0800 280 8585, 3234-8397/ 98423-0981 (Whatsapp).





