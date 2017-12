Marcados pelo preconceito, por trabalharem como coletores de lixo público, o profissional conhecido como “lixeiro”, além de passar por situações constrangedoras, enfrenta os riscos do trabalho. Esses trabalhadores geram renda para manutenção das famílias, seja por contrato com empresas ou por meio de associações e cooperativas.



De acordo com Secretaria Municipal de Limpeza Pública (SEMUSLP) 3.606 pessoas trabalham no setor, comprometidas com a limpeza da cidade.

Os profissionais além de coletar resíduos nas residências por meio da limpeza pública, também se dividem na coleta seletiva.

Catadores e coletores de lixo público ainda sofrem discriminação por conta da profissão | Foto: Janailton Falcão

"Eu sofri muito preconceito durante todos esses anos. Quando comecei, tinha meu carrinho e catava papelão pelo centro da cidade. Ali eles diziam: pega logo esse lixo! Esse material não é lixo é produto reciclável. Nós somos muito humilhados. Em quase todos os lugares que chegamos, as pessoas nos olham diferente", descreveu o catador José Maria Filho, 54 anos, que trabalha com coleta seletiva há sete anos.



José sustenta a esposa e a filha de sete meses com o dinheiro da reciclagem. "Eu consigo sustentar minha família, pagar minhas contas em dia. Não é um trabalho perfeito, mas estou trabalhando com dignidade, como qualquer outra pessoa", relata.

Exercendo a profissão de gari por mais de 15 anos, o coordenador do "Garis da Alegria" Eliésio Costa, de 47 anos, conta que passou por humilhações. "Eu sofri várias situações de preconceito, mas tiveram duas que me deixaram magoado. A primeira foi em um condomínio de luxo. Pedi um copo de água e a mulher me deu um copo de plástico. Quando terminei de tomar a água, ela amassou o copo. Outra situação também ocorreu em um condomínio. Eu e meus colegas de trabalho sentamos na calçada para tomar café. A dona da casa pediu pra a empregada soltar os cachorros para morder os outros cachorros da rua, no caso esses cachorros, éramos nós", falou entristecido.

Em média a limpeza pública de Manaus emprega 3.606 pessoas entre trabalhadores fixos e terceirizados | Foto: MarcioMelo

O coordenador diz que os profissionais que trabalham na coleta de lixo precisam de empatia por parte da população. "O trabalho de gari envolve técnica e boa vontade. Ele limpa à frente das casas, a ruas. Não pode haver discriminação. É um trabalho muito cansativo. Não custa oferecer um copo de água de vez em quando", ensina Eliésio.

Saúde



Os coletores de lixo público lidam com materiais perigosos e realizam atividade física extrema, subindo e descendo do caminhão. O trabalho exaustivo exige muito preparo físico e cuidados para evitar a contaminação com material putrefato.

Em relação a saúde desses profissionais, o médico cardiologista Aristóteles Alencar falou sobre as possíveis doenças que podem atingir esses trabalhadores. “Há alguns anos realizei um trabalho de avaliação física em coletores da limpeza pública em Manaus. Pude observar que eles não têm plano de saúde e não fazem exames médicos periódicos. O pior é o contato com substâncias contaminadas. Existem pessoas que colocam lâmpadas queimadas no saco de lixo. É preciso ter mais consciência, esse tipo de material pode quebrar e cortar a mão dos lixeiros", disse o médico.

O mal cheiro gerado pelo lixo pode afetar o olfato e provocar alergias e doenças respiratórias em garis | Foto: Janailton Falcão

De acordo com o médico, o mal cheiro que exala do lixo pode afetar o olfato dos trabalhadores. Se for um material orgânico em estágio de putrefação, pode causar alergias, doenças respiratórias e mal-estar súbito. Outro resultado na pesquisa do cardiologista aponta o abuso de bebidas alcoólicas por parte desses trabalhadores. “A realidade agora pode ser outra, mas no período em que o estudo foi realizado, o hábito de consumir bebidas alcoólicas era frequente e, o consumo de álcool, é muito prejudicial à saúde", diz o médico.

Lixo em Manaus



Em Manaus até outubro deste ano (2017) foram recolhidas 726.520 toneladas de resíduos sólidos, uma média diária de 2.389 9 toneladas. A coleta do lixo público além de contar com empresas terceirizadas também recebe auxílio de cooperativas e associações. Essas organizações geram emprego e renda para as famílias que há anos trabalhavam recolhendo materiais no aterro sanitário municipal de Manaus (distante 19 quilômetros de Manaus pela AM-010)

Até outubro deste ano, foram recolhidos mais de 726.520 toneladas de lixo | Foto: Janailton Falcão

De acordo com a Semulsp, é ofertado um serviço de assistência social para acompanhamento dos funcionários, seja médico, pessoal ou psicológico. Possui ainda, equipes de conscientização porta a porta, atuando nas ruas todos os dias em dois turnos.

E a secretaria ainda conta com os Garis da Alegria, que percorrem as ruas cidade, escolas, órgãos públicos, eventos e empresas levando informação sobre coleta de lixo em forma de música e teatro.

Garis da Alegria



O projeto da Semuslp "Garis da Alegria", atua com a população e em eventos levando informações educativas sobre o coleta e descarte de lixo | Foto: Divulgação

Com rosto pintado, uniforme laranja e muita música ‘Os Garis da Alegria’ é um grupo formado por sete membros que levam informações educativas sobre coleta, importância do descarte correto e preservação dos igarapés.



Eles, apresentam-se como palhaços, atraindo a atenção e carinho das crianças. A agenda inclui trabalhos de porta em porta pelos bairros, intervenções no Centro da cidade e participação em eventos, feiras, seminários, festas em órgãos, entidades de classe, entidades representativas e escola.





Dicas de Descarte Correto



O Governo Federal disponibilizou em junho deste ano a cartilha educativa sobre compostagem | Foto: Divulgação

-Restos de alimentos podem ser reutilizados como adubo para plantas. Evite jogar material orgânico.

-Papel higiênico não é considerado reciclável, para evitar as sacolas plásticas prefira as biodegradáveis ou feitas com jornais.

- Objetos cortantes, como vidros, lâmpadas, porcelanas, espelhos e latas por exemplo, é ideal colocar em uma caixa de papelão e avisar ao coletor.

- Lixo eletrônico como celulares, computador, pilhas e baterias não podem ser descartados na lixeira comum. Procure o descarte correto.

-O óleo de cozinha não de ser despejado na pia, pois causa entupimento nos encanamentos e contamina a água. Sendo assim, descarte em pontos de reciclagem ou faça você mesmo um sabão orgânico.





