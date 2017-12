Policiais ficam feridos após tiroteio na Base Anzol, em Tabatinga

Tiroteio ocorreu na última sexta-feira (22), mas apenas hoje foi divulgado em decorrência ao translado até Manaus | Foto: Marinha do Brasil

Após uma operação de fiscalização ocorrida na última sexta-feira (22), na Base Anzol que atua na tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru) no município de Tabatinga (à 1.108 km de Manaus), uma equipe de três policiais foi surpreendida com disparos de arma de fogo enquanto atuavam nas redondezas da comunidade Santa Rita, no Rio Solimões.



Entre os feridos, estava o policial federal Francisco das Chagas Feitosa, que foi atingido no ombro direito, e os policiais militares Antônio Marcos da Silva e Lucciane de Oliveira Perrone, que tiveram ferimentos de estilhaços da lancha e em decorrência dos disparos.

Após o ocorrido, eles foram encaminhados para comunidade Bananal e segundo informações da polícia, passam bem. Depois dos primeiros socorros, os policiais retornaram à Base Anzol no último sábado, onde também foram realizados os procedimentos de corpo de delito no Hospital da Guarnição do Exército e perícia na lancha modelo Tucano, utilizada pelos policiais durante o tiroteio.

Apreensão

Durante a ação que ocasionou o tiroteio, houve a apreensão de 28 tambores com 5.400 litros de gasolina de origem do Peru, 15 pirarucus com até 600 kg e diversos tipos de pescados.

Base

Instalada em Tabatinga desde 2015, a Base Anzol da Polícia Federal tem como principal objetivo combater o narcotráfico na tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru), onde atuam na fiscalização de embarcações que trafegam pelas redondezas do Rio Solimões.





