Detran registra 48,6% a mais de infrações em relação ao ano passado

De janeiro a novembro deste ano, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou 40.588 autos de infração no Amazonas. O número é 48,6% maior que o ano passado, em que foram registradas 27.314 infrações, no mesmo período. Segundo o órgão, a principal violação cometida pelos motoristas sem licenciamento.



Segundo odiretor presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, as operações de fiscalização se tornaram diárias, desde que assumiu o comando do órgão, há quase de dois meses. “Cada veículo irregular que tiramos de circulação, cada motorista sem habilitação que atuamos, representa um risco a menos de acidente, torna o trânsito mais seguro”, afirma Diniz.

Parte das operações são realizadas em parceira com apoio das polícias Civil e Militar. O diretor do Detran-AM destaca ainda que esse tipo de operação realizada pelo órgão também ajuda no combate de outros crimes. Durante a fiscalização são apreendidos veículos roubados, muitos deles usados para furtos, roubos e também tráfico de drogas.

“Nosso compromisso é tornar o trânsito mais seguro tanto para motoristas, quanto para os pedestres. Estamos cansados de ver a imprudência enlutando as famílias amazonenses, tirando do mercado de trabalho homens e mulheres em plena juventude. Por isso, estamos intensificando as fiscalizações e, ao mesmo tempo, preparando ações educativas para conscientizar à população sobre a necessidade de agir com segurança”, afirma Vinicius Diniz.

Multas

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), as infrações mais cometidas pelos motoristas manauenses são por estacionamento em vagas especiais e pela não utilização de cinto de segurança. Segundo o órgão, de janeiro a junho deste ano, 3.140 motoristas foram autuados por estacionar em vagas destinadas a idosos ou deficientes. Esta é uma infração gravíssima, que penaliza o condutor com multa de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira de habilitação.

