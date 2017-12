Hospital 28 de Agosto passa por nova reforma e serviços são mantidos

Para melhor atender aos pacientes e acompanhantes, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) realiza reformas e revitalização de diferentes espaços do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mario Ypiranga, na zona Centro-Sul de Manaus.

Além da reforma geral da cozinha e do refeitório, que visa adequar os ambientes ao que preconiza o Ministério da Saúde (MS), o pronto-socorro também recebe serviços de pintura geral do térreo e subsolo, recuperação de banheiros, escadas e substituição de lâmpadas.

Para melhorar o conforto dos acompanhantes, a nova gestão determinou ainda que sejam renovadas todas as cadeiras de acompanhantes, assim como as cadeiras de rodas e suportes de soro.

A previsão de conclusão das obras no 28 de Agosto é de 90 dias | Foto: Divulgação/Susam





O trabalho no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto está inserido no conjunto de medidas que vem sendo adotadas pela nova gestão da Susam para recuperar a estrutura das unidades de saúde da rede estadual. A previsão de conclusão das obras no 28 de Agosto é de 90 dias.

Hospital

O Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto é um dos maiores hospitais da capital, realizando uma média de 20 mil procedimentos clínicos por mês. A unidade de saúde foi uma das primeiras a receber a visita do novo titular da Susam, Francisco Deodato, e equipe, logo que assumiu o cargo. Na ocasião, há dois meses e meio, o secretário constatou inúmeros problemas que poderiam ser corrigidos, principalmente aqueles ligados à infraestrutura.

“A determinação do governador Amazonino Mendes é de uma ação dirigida para reconstruir os serviços de saúde, fazendo funcionar bem o que vinha sendo oferecido precariamente”, afirma o secretário.

Serviço continua

A diretora-geral da unidade, Cláudia Teixeira da Silva, ressalta que a oferta de refeições aos pacientes e seus acompanhantes não será prejudicada por conta da reforma da cozinha e do refeitório. "As refeições serão feitas por cozinha externa, contratada para este período", disse a diretora.

Desde outubro, a nova gestão da Susam já realizou a reforma dos pisos do 5° andar do hospital, do subsolo, recuperação do sistema de ar-condicionado que não funcionava, instalação de novos aparelhos de ar-condicionado na Clínica Médica de Observação, instalação de TV na sala de hemodiálise e aquisição de novas poltronas.

Reformas em andamento

Estão em andamento no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto a reforma geral da cozinha, do refeitório, a pintura geral do térreo e subsolo da unidade, de todos os banheiros da unidade, das escadas de acesso, a substituição de lâmpadas em geral, a reforma de todas as cadeiras de acompanhantes, de poltronas, de cadeiras de rodas e de suportes de soro.

Ações já realizadas

Já foram concluídas a reforma dos pisos do 5° andar, a reforma do piso do subsolo, a pintura lateral do prédio e pintura da área das ambulâncias, a troca de lâmpadas da área interna, a troca de refletores da área externa, a compra de rádios novos para segurança, o retorno do sistema da fonia que estava parado, a recuperação do sistema de ar-condicionado que não funcionava, a instalação de novos aparelhos de ar condicionado na Clínica Médica de Observação, a instalação de TV na sala de hemodiálise e aquisição de novas poltronas.

