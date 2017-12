Por terra, céu e água, festas de Réveillon terão segurança máxima

Dois mil servidores, barreiras da Lei Seca, fiscalizações, patrulhamento ostensivo, forças especiais, helicóptero , drones com m onitoramento em tempo real são alguns dos pontos de atuação da força de segurança do Amazonas durante as festas programadas para o Réveillon 2018 em Manaus.

A ação integrada da segurança pública reúne órgãos do Governo do Estado, Prefeitura de Manaus, Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e Marinha do Brasil. O efetivo será empregado na praia da Ponta Negra, zona Oeste; Orla do Amarelinho, zona Sul; Residencial Viver Melhor, no Lago Azul, zona Norte; e no shopping Phelippe Daou, Jorge Teixeira, na zona Leste, onde acontecerão eventos oficiais da Prefeitura de Manaus. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a operação terá atuação terrestre, fluvial e aérea.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



Nesta terça-feira (26), o vice-governador e secretário de segurança, Bosco Saraiva, reuniu o comando do sistema de segurança para definir os últimos detalhes da operação. Entre as medidas de reforço, Saraiva afirmou que as barreiras da Lei Seca serão ampliadas durante o Réveillon, dobrando o número de fiscalização do tipo.

“O nosso objetivo é garantir uma festa com segurança para toda a população. Teremos servidores espalhados em diversos pontos da cidade para que tudo transcorra normalmente. Estarei pessoalmente, juntamente com os comandantes da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, patrulhando a cidade”, disse.



Monitoramento em tempo real

A Operação Réveillon 2018 terá início às 15h do domingo (31), com finalização às 7h do dia 1º (segunda-feira) de janeiro. O perímetro urbano das quatro regiões será monitorado em tempo real pelo Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM). O policiamento e a inteligência também serão utilizados na operação, de forma a subsidiar ações das forças de segurança ostensiva e força de pronta resposta.

A central integrada de pronta resposta será composta de uma unidade tática da Companhia de Operações Especiais (COE), do Agrupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) da Polícia Militar e um Time Tático do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) da Polícia Civil. Ao todo, 28 órgãos federais, municipais e estaduais fazem parte da operação.

O trabalho integrado será fundamental para que a população possa prestigiar os eventos com segurança | Foto: Marcely Gomes





Eventos com segurança

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula, o trabalho integrado será fundamental para que a população possa prestigiar os eventos com segurança.

“Esta é uma festa completamente segura. Há cinco anos realizamos o Réveillon da cidade sem nenhum incidente grave. A SSP-AM apresentou o reforço do efetivo em todos os pontos em que temos atrações nacionais. O trabalho de forma integrada consolida nossa expertise em grandes eventos que vem desde a época da Copa do Mundo e que agora reflete na maior festa de réveillon do Norte do País”, destacou.

Ponta Negra

Na Ponta Negra, o efetivo empregado será de 800 servidores e um público estimado de aproximadamente 350 mil pessoas. Na Orla do Amarelinho, o público estimado é de 30 mil pessoas e um efetivo de 600 servidores. Também com um efetivo de 600 servidores, o Shopping T4 possui uma expectativa de 150 mil pessoas e um efetivo de 600 servidores.

A Operação Réveillon 2018 terá início às 15h do domingo (31), com finalização às 7h do dia 1º | Foto: Marcely Gomes

Policiamento reforçado



O comandante geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel David Brandão, disse que a Polícia Militar estará com 1.600 homens a mais nas ruas, a partir das 15h da tarde do dia 31 (domingo) de dezembro cobrindo toda a cidade.

“A maior parte do reforço no policiamento ostensivo será feito a pé, além de quase 500 viaturas que estarão nas ruas para garantir a tranquilidade na diversão da população”, destacou Brandão. De acordo com o comandante da PMAM, o policiamento no interior do Estado também será reforçado nos municípios onde terá programação de grandes eventos.

O Corpo de Bombeiros atuará no sentido de potencializar os serviços de prevenção à atendimento pré-hospitalar, combate à incêndio, busca e resgate e salvamento em altura, terrestre e aquático. Drones atuarão no monitoramento, além de um helicóptero da PMAM que estará de prontidão para qualquer ocorrência. O objetivo da ação é evitar e diminuir os índices de roubos, furtos, tráfico de drogas, tráfico de crianças, homicídios, além da realização de campanhas educativas.

Praia da Ponta Negra

A praia da Ponta Negra será bloqueada com um gradil às 15h do dia 31 de dezembro e só será liberada para os banhistas às 6h do dia 1º de janeiro. De acordo o comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Mauro Freire, 100 bombeiros atuarão como guarda-vidas, combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar e outros incidentes.

“Embarcações do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Marinha darão apoio para qualquer incidente na água, além de 10 viaturas e um quadriciclo para otimizar nosso tempo de resposta, que é a coisa mais importante para nós”, reforçou o comandante do Corpo de Bombeiros.

Trânsito

O Trânsito na Ponta Negra e no Shopping Phelippe Daou sofrerá intervenção, respectivamente, às 8h e 12h. Na Orla do Amarelinho, a intervenção ocorrerá a partir das 14h, também no dia 31.

Leia mais

Ex-governador José Melo pode sair da prisão para passar o Réveillon em casa

Igreja é invadida por bandidos e tem aparelhagem de som roubada em Manaus

Procon orienta consumidores para troca de presentes após Natal