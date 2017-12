Cetam fecha o ano com mais de 90 mil atendimentos

A previsão é que as novas vagas sejam ofertadas a partir do mês de fevereiro | Foto: Divulgação/Cetam

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) fecha o ano de 2017 com mais de 90 mil atendimentos em cursos de formação técnica e profissional em todo o Amazonas. A previsão é que o número de vagas seja ainda maior em 2018.

As atividades do Cetam estão em 61 municípios do Amazonas, incluindo a capital, com três focos de atuação principais: formação técnica, que contabilizou 13.264 matrículas em 2017, Inclusão Digital, com 24.009 matrículas e cursos de qualificação profissional, com 56.111 inscrições, totalizando 93.384 atendimentos este ano.

De acordo com o Diretor-Presidente do Cetam, José Augusto de Melo Neto, um calendário de cursos para 2018 está sendo finalizado. A previsão é que as novas vagas sejam ofertadas a partir do mês de fevereiro. “Vamos antecipar nossas metas e oferecer mais oportunidades para as pessoas, incluindo novos cursos que estejam em sintonia com a demanda de mercado para os próximos anos”, disse.

Ainda segundo o diretor, os locais onde os cursos já funcionam serão mantidos. “Também estamos renovando parcerias e buscando novas parcerias para levar o Cetam onde ele ainda não está”, afirmou.

Uma das novidades é o fortalecimento do Eixo Tecnológico. A parceria com a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) possibilitará oferta de cursos que atendam a demanda do Polo Industrial de Manaus, com foco na formação técnica em Automação Industrial, Robótica e Biotecnologia, por meio de recursos de P&D.

Além de oferecer cursos à população, o Cetam realiza atendimentos sociais em parceria com outros órgãos e instituições. As ações foram potencializadas nos eventos “Todos pelo Amazonas”, do Governo do Estado, onde milhares de pessoas foram atendidas com serviços diversos.

