Polícia Militar realiza culto ecumênico para agradecer ações de 2017

Agradecendo as atividades realizadas durante todo o ano de 2017, a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) celebrou na noite desta quarta (27), um culto ecumênico para encerrar este ano espiritualmente bem. O evento ocorreu no Centro de Convenções Vasco Vasques, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Durante a celebração, o comandante-geral da PM, David Brandão, disse que nenhum policial militar morreu durante o serviço este ano. "Este é o momento para agradecer a Deus pela nossa saúde, pelo nosso trabalho. É o instante para fazer a reflexão pessoal, lembrar que nenhum homem nosso morreu em serviço, e aproveitar que estamos em família, a grande família da Polícia Militar do Estado do Amazonas", explicou.

Comandante da PM lembrou das atividades realizadas este ano. | Foto: Marcely Gomes

Os Bombeiros Militares do Estado do Amazonas (CBMAM) também estavam presentes na celebração. O Comandante Geral dos bombeiros, general Mauro Freire, relembrou as ações do órgão. "Nós tivemos mais de mil ocorrências atendidas no ano de 2017. Nossas ações focam sempre na prevenção e salvamento de vidas. Também não tivemos nenhuma perda", disse.

Comandantes da PM e Corpo de Bombeiros estavam presentes na celebração | Foto: Marcely Gomes

O coronel ainda lembrou dos projetos sociais realizados pela corporação, sendo eles o "Bombeiro Mirim", "Bombeiro na Comunidade" e "Terceira Chama", este último voltado para a terceira idade.





Edição: Luis Henrique Oliveira





