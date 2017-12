Prefeitura de Parintins define detalhes da festa de Réveillon

Na festa será proibida a venda e circulação de bebidas em garrafas de vidro em toda a área da praça | Foto: Divulgação

Em reunião promovida na última quarta-feira (28), a Prefeitura de Parintins, através do prefeito Bi Garcia e vice Tony Medeiros, discutiu com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, secretarias municipais e outros órgãos, todo o planejamento para a realização da festa de Ano Novo na Praça Digital Cristo Redentor. O evento ocorre no próximo domingo (31).

Durante o encontro foram definidos os pontos de acesso à Praça Digital e delimitou-se como será feito o esquema de segurança do evento. “Nós vamos fazer um grande réveillon, dentro de nossa realidade financeira. Temos um sistema de segurança muito grande, de controle de entrada e saída de pessoas, com revista em todas as barreiras na Praça do Cristo como na Praça da Prefeitura”, enfatiza o prefeito Bi Garcia.

Na festa será proibida a venda e circulação de bebidas em garrafas de vidro em toda a área da praça. A venda de bebidas será permitida somente em latas e copões para dar mais segurança aos que estiverem presentes na virada de ano.

Segundo o prefeito, além do esquema de segurança, será disponibilizada uma estrutura para a instalação de uma praça de alimentação na praça da Prefeitura para atender à grande demanda. A venda de lotes para vendas no local ocorre na Coordenadoria de Terras e Cadastro da Prefeitura, localizada na avenida Amazonas, Centro.

O prefeito Bi Garcia também anuncia as principais atrações da festa de virada de ano. “Teremos as atrações de Garantido e Caprichoso, toadeiros, pagode, swing, forró, sertanejo e também vai ser sorteado quatro motos para que possamos entrar 2018 com o pé direito. Será um grande réveillon com queima de fogos no Rio Amazonas”, finaliza.

