Seinfra inicia recuperação da AM-010

A realização de obras e serviços de manutenção e conservação da rodovia AM-010 atende a uma determinação expressa do governador Amazonino Mendes | Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) já está realizando o trabalho de recuperação da rodovia AM-010 (Manaus-Itacoatiara). Com o objetivo de garantir a trafegabilidade na rodovia e a segurança dos motoristas, estão sendo realizados inicialmente os serviços de limpeza da lateral da pista e ações de tapa buraco nos trechos considerados mais críticos, entre os quilômetros 19 e 20, logo após a barreira, e também e entre o Km 42 e o Km 43.

A empresa CDC Empreendimentos Ltda., vencedora do processo licitatório, está priorizando esses serviços para, em seguida, dar início à recomposição de solo e dos trechos erodidos. A realização de obras e serviços de manutenção e conservação da rodovia AM-010 atende a uma determinação expressa do governador Amazonino Mendes.

Esse trabalho envolve a recuperação de trechos trincados e a restauração de base e sub-base, bem como a recomposição de erosões ao longo da rodovia AM-010, entre Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O investimento é de R$ 15.315.476,05.

O ritmo da obra ainda não está dentro do esperado por conta do período chuvoso e devido ao intenso tráfego de veículos na pista por conta das festas de final ano. Essa movimentação levou à redução do número de homens e de máquinas na estrada para evitar possíveis acidentes.

