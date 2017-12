PF apreende mais de 500 kg de droga em fundo falso de embarcação no AM

Uma grande apreensão de droga foi realizada, nesta quarta-feira (27), por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Federal do Amazonas. Aproximadamente 508 quilos de skunk, a super maconha, era transportada por uma embarcação pesqueira na região do município de Manacapuru (distante a 69 km de Manaus). Esta é a segunda grande apreensão de drogas realizada no interior do Amazonas no período de uma semana.

De acordo com a Polícia Federal, a droga era transportada em um fundo falso no porão do barco, que trazia gelo e pescado para Manaus. A ação ocorreu após o serviço de inteligência identificar que haveria o transporte de uma grande quantidade de entorpecente no rio Solimões. Duas lanchas foram deslocadas para a região e os policiais fizeram abordagens durante todo o dia.

Ao fiscalizar a embarcação "Comandante Janaína", os policiais identificaram o fundo falso que estava abaixo do pescado colocado no porão. O proprietário do barco confessou o crime e assumiu que recebeu a droga na região de Japurá e entregaria na capital amazonense. O material seguiria posteriormente para Santarém, no Pará.

Os funcionários contratados pelo proprietário, para prestarem serviços durante o carregamento, foram liberados e o homem foi preso por crime de tráfico de entorpecentes, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006. Ele foi conduzido até a sede da PF em Manaus, localizada no Dom Pedro. O pescado apreendido na embarcação foi doado à instituições de caridade, através do programa "SESC - Mesa Brasil". A Polícia Federal totalizou a apreensão de aproximadamente 10 toneladas de drogas neste ano.

Caso Anori

Três pessoas foram presas com cerca de duas toneladas de drogas e armamento pesado, entre eles um fuzil, na noite da última quinta-feira (21), em Anori, município distante 194 quilômetros da capital. A droga também viria para Manaus.

