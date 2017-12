Prefeitura de Barreirinha lança processo seletivo para educação

O certame prevê o preenchimento de 400 vagas e formação de cadastro de reserva, de acordo com a necessidade da secretaria. | Foto: Ione Moreno

A Prefeitura Municipal de Barreirinha, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), publicou nesta terça-feira (26), no Diário Oficial dos Munícipios, o edital de processo seletivo que visa preenchimento de 775 vagas na área da educação.



As vagas serão disponibilizadas para pessoas dos níveis superior, médio, técnico, fundamental I e II para atuarem nas zonas urbana e rural do município.Vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais também vão ser disponibilizadas, referente a 5% do total de vagas oferecidas.

O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de Professores da Educação Infantil, Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano em áreas específicas (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Ensino das Artes, Educação Física, Ensino Religioso, Língua Inglesa), Educação de Jovens e Adultos – EJA 1º e 2º Segmentos, Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano - Indígena, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano Indígena -Linguagens, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano Indígena – Ciências Naturais e Matemática, Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano Indígena – Ciências Humana, Educação de Jovens e Adultos – EJA 1º e 2º segmentos - Indígena, Auxiliar Educacional para atender alunos da Educação Infantil, Auxiliar Educacional para atender alunos com Necessidades Especiais, Pedagogo, Professor de interprete de libras, Professor de Atendimento Educacional Especializado – AEE/Sala de Recursos, e ainda, Técnico em Informática, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeiro (a), Vigias, Marinheiro Fluvial de Convés, Motorista portador da CNH categoria D, Assistente Social, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta e Psicólogo. Os salários poderão chegar até R$4 mil.

De forma gratuita, as inscrições deverão ser realizadas pessoalmente pelo candidato no período de 4 a 12 de janeiro na Escola Municipal Lena Bahia, das 8h às 12 e das 14 às 17 de segunda a sexta-feira, munidos de documentos e com formulário preenchido, conforme exigências do edital.



A contratação temporária terá início no dia 02 de fevereiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2018. Os selecionados serão contratados sob o Regime de Direito Administrativo.

Para mais informações sobre o edital completo acesse o link





