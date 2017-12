Motivo para não pagar abono de professores gera protesto em Parintins

A declaração do secretário de Educação de Parintins (369 quilômetros de Manaus), João Costa, de que a pasta atingiu o percentual de 60% do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb) destinado ao pagamento dos educadores e que por isso não haverá pagamento do abono salarial, conforme expectativa dos professores, provocou uma onda de protestos da categoria na noite desta quinta-feira (28) na cidade.

OSindicato dos Professores e Trabalhadores em Educação do Município (Sintepupin)promoveu uma manifestação nesta noite e decidiu que na manhã de sexta (29), às 9h, haverá umaassembleia na sede do sindicato, para aprovar uma mobilização maior da categoria.

Segundo os professores, num café da manhãno dia 15 de outubro deste ano, o prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) havia sinalizado com a possibilidade de pagar o abono, uma vez que o município já tinha em caixa cerca de R$ 9,5 milhões referente à reposição do Fundeb do ano de 2016.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



A presidente do sindicato, professora Joelma Farias, confirmou que antes da manifestação teve um encontro com o prefeito. “O que nós professores e trabalhadores na educação queremos é uma resposta do prefeito Bi Garcia”, afirmou.

Procurado pela reportagem, Bi Garcia afirmou que a prefeitura não tem condições de pagar o abono porque atingiu a faixa de 60% de pagamentos com educadores que a lei determina. Ele disse que os professores municipais recebem salários muito superiores aos da rede estadual de ensino.



O prefeito divulgou nesta noite uma nota oficial esclarecendo o questionamento dos professores. Nesta sexta, ele participará do programa “Agora Parintins”, da TV EM TEMPO/SBT para abordar a questão.

Leia mais:

PF apreende mais de 500 kg de droga em fundo falso de embarcação no AM

PM encontra celulares, maconha e outros itens em prisão de Tabatinga

Verba da Saúde vai chegar por novos caminhos, anuncia MS