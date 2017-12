Professores promovem carreata pelo abono salarial

Parintins (AM) – Dezenas de professores da rede municipal de ensino participaram agora a pouco, no fim da tarde desta sexta-feira (29), de uma carreata em protesto convocada pelo Sindicato dos Professores e Trabalhadores na Educação do município pelo não pagamento do abono salarial que a entidade entende que a categoria tem direito.

A carreata saiu da praça da Liberdade, Centro de Parintins, e depois de percorrer várias ruas da cidade, se concentrou na praça da catedral, onde vários professores se pronunciaram pedindo a intervenção do Ministério Público Estadual.

A presidente do Sindicato, professora Joelma Farias, disse que houve uma coleta de assinaturas para a denúncia que será feita contra a prefeitura de Parintins e a secretaria de Educação do município pelo não pagamento do abono.

Houve uma coleta de assinaturas para a denúncia que será feita contra a prefeitura de Parintins | Foto: Tadeu de Souza

Ela disse que, neste ano, a prefeitura recebeu dois repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

“Foram recursos de 2016 e do exercício que está terminando”, disse.

Em entrevista ao programa do radialista Gil Gonçalves, o secretário de Comunicação do município revelou que o prefeito Bi Garcia disse que o abono só é pago quando o município não atinge o percentual de 60% do recurso do Fundeb destinado ao pagamento de professores.

“Em Parintins, ultrapassamos os 60%, portanto, não há dinheiro para pagar abono”, disse Garcia.

