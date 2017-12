Cratera abre no Centro de Manaus e trânsito fica lento

Mais uma cratera abriu, na noite desta sexta-feira (29), após o rompimento de uma rede de drenagem profunda. O caso ocorreu na rua Floriano Peixoto, no Centro de Manaus. Esse é o segundo caso em menos de 24 horas.

Agentes do Manaustrans já estão no local para ajudar no trânsito, que ficou bastante lento até às 22h30. A área também já está sinalizada e as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já começaram os serviços de manutenção.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp



Outra drenagem

Seminf está no local realizando a manutenção | Foto: Divulgação





Após forte chuva na tarde desta sexta, uma outra rede de drenagem profunda, dessa vez na rua Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, rompeu.



Equipes da Seminf também foram para o local e executam os serviços de substituição da tubulação, que fica no sentido Centro/bairro da via, próximo ao cruzamento com a rua Salvador.

Apenas uma faixa da rua Maceió foi isolada para garantir mais segurança aos trabalhadores e motoristas. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito estão no local orientando os condutores.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Policiais prendem traficante e descobrem plantação de maconha em Maués

Concurso para professores tem 22,7 mil inscritos em Manaus

Em cinco dias, mais de 160 mulheres pediram medida protetiva em Manaus