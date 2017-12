Ufam divulga lista de aprovados no PSC: confira

Manaus (AM) - O resultado final do Processo Seletivo Contínuo (PSC), foi divulgado nesta sexta (29) pela Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec/Ufam). As listas estão disponíveis no site da instituição e podem ser acessadas aqui.

O PSC é uma das três formas de ingresso da Ufam, sendo destinado aos estudantes que estão cursando as três séries do Ensino Médio.

Para o ano letivo de 2018, a Ufam disponibilizou 2.720 vagas nos cursos de graduação, a serem preenchidas pelos aprovados na terceira etapa do PSC. Do total de vagas, 1.895 estão disponíveis no campus de Manaus. As 825 restantes estão distribuídas nos campi da Ufam localizados em Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Confira o resultado final da 3ª etapa nos links abaixo:

Resultado Final (Por área):

Agrárias

Biológicas

Exatas

Humanas

Matrícula institucional



A partir do dia 10 de janeiro serão divulgados os editais com as orientações para a matrícula institucional dos candidatos que ingressam via PSC e Sisu. Os editais poderão ser acessados no endereço eletrônico www.proeg.ufam.edu.br.

Mais informações sobre matrícula institucional podem ser obtidas junto ao Departamento de Orientação Acadêmica da PROEG pelo telefone (92) 3305-1181, ramais 1481 e 1482.

Para informações sobre o processo seletivo, a Compec disponibiliza o e-mail comvest@ufam.edu.br e o telefone (92) 3305-1181, ramais 4212 e 4213.





