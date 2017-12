Retrospectiva 2017: veja principais fatos divulgados pelo Em Tempo

O ano de 2017 começou sangrento, marcado pela maior rebelião já registrada no Amazonas. A violência também não deu trégua no restante do ano: muitos homicídios e crimes bárbaros contra crianças.



O ano também foi marcado pela crise econômica que pegou em cheio o Polo Industrial de Manaus, deixando muitas pessoas desempregadas.

Amazonino Mendes, voltou à cena da política amazonense, após vencer Eduardo Braga (PMDB) em eleições suplementares, para ocupar o lugar deixado pelo governador cassado José Melo (Pros

Em outra reviravolta na política, ocorreu a prisão o ex- governador do Amazonas José Melo, cassado no início do ano, por compra de votos.

Na continuidade da operação “Maus Caminhos”, além do ex-governador, vários ex-secretários foram presos. A tarifa de ônibus teve reajuste e ficou entre as mais caras do país. Perdemos uma lenda do esporte amazonense, o esportista Amadeu Teixeira.

Mesmo com tantos problemas, o Portal Em Tempo também publicou fatos inusitados, como o homem que cometeu crime para ficar preso com o amigo e um outro que fez a selfie com uma cobra sucuri.

O EM TEMPO listou notícias publicadas entre janeiro e dezembro deste ano, em ordem cronológica, de fatos que marcaram o ano. Confira: