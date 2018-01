Mais um artista de Parintins morre trabalhando no carnaval paulista

O Artista trabalhou até 2014 no Garantido | Foto: Divulgação

Idilson Souza, o “Biro-biro”, trabalhava, na tarde deste domingo (31), Véspera de Ano Novo, na escola de samba Unidos de Tucuruvi, quando foi encontrado desacordado pelos amigos parintinenses, que também trabalham na mesma agremiação. As primeiras informações dão conta de que Biro teria caído de uma escada quando realizava um serviço.

Ele era soldador e teria sofrido um infarto agudo. Porém, a família ainda aguarda mais informações e o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para saber realmente qual foi a causa da morte.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

O artista trabalhou no Garantido até 2014. Neste ano, com a saída do tio, o artista Júnior de Souza - que assinou contrato com o Caprichoso -, o artista acompanhou o tio e passou a trabalhar no azul e branco.

Júnior de Souza teria falado ao telefone com o sobrinho hoje, por volta de meio-dia (horário de Parintins, município distante 368 km de Manaus) e no final da tarde recebeu a triste notícia da morte do sobrinho.

O presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, divulgou uma nota de pesar pela morte do soldador.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

EM TEMPO faz cobertura especial do Réveillon 2018; confira detalhes

Traficantes tentam executar rival no Prosamim do São Raimundo

Postes de energia ameaçam cair próximo à bola das letras no Dom Pedro