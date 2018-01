Banda Raça Negra anima festa de aniversário de Borba nesta segunda

Haverá uma grande festa no centro de eventos Braulio Motta | Foto: divulgação

No primeiro dia do ano de 2018, o município de Borba completa 253 anos desde a fundação. Famosa por suas belezas naturais e pela fé religiosa, a cidade está localizada à margem direita do rio Madeira e a 150 km de Manaus. Em comemoração, haverá uma grande festa no centro de eventos Braulio Motta, localizado no Centro da cidade, onde haverá apresentação de bandas locais e da atração nacional Raça Negra.

Borba oferece opções de lazer para a comunidade local e visitantes e, neste 1º dia de 2018 acontece a tradicional festa de aniversário que reúne milhares de pessoas todos os anos. Em 2018, a promessa é de que o evento seja inesquecível e a expectativa da organização é que mais de 10 mil pessoas prestigiem a comemoração.

A festa está marcada para iniciar às 19h | Foto: divulgação

Segundo o secretário de cultura do município, Antônio Cidade, a festa foi organizada ouvindo pedidos da população. “O grupo Raça Negra é muito querido pelo público e a confirmação do show aconteceu na última quinta-feira (28) e foi muito comemorada pelos borbenses”, disse.



A festa marcada para iniciar hoje a noite, às 19h, ainda conta com as bandas locais "Swing Louco, Ricarth Donnã e Badalação", além da atração mais esperada da celebração. Fogos, apresentação de grupos de dança contemporânea e a distribuição de um bolo de três metros também estão na programação do evento.

Quem comparecer ao evento poderá, também, conhecer as belezas naturais do município, que possui três balneários, proporcionando aos visitantes opções de lazer e contato com a natureza.

Em 2018, a promessa é de que o evento seja inesquecível | Foto: Divulgação / Ermilson Macatias

No Balneário do Lira, o visitante tem acesso a igarapé, parque, quiosques, bares e restaurantes, além de quadra de areia para vôlei e futebol. Há também os balneários do Rio Mapiá e Puxurizal, sendo o último mais conhecido pela beleza das paisagens bucólicas e águas correntes.

Edição: Isac Sharlon

