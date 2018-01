Mais de 40 mil pessoas comemoram a chegada de 2018 em Parintins

Parintins (AM) – Depois de quatro anos, a virada do ano em Parintins (a 369 km de Manaus) voltou a ser realizada na orla da cidade nesta segunda (1º). Conforme dados da Polícia Militar, mais de 40 mil pessoas comemoraram a chegada de 2018 na festa que, segundo a secretaria de Turismo do município, foi um sucesso.

O número de pessoas presentes foi confirmado pelo comandante da PM em Parintins, major Juan Pablo Morrilasados. “As pessoas estavam cheias de alegria. Toda a orla da cidade, a partir da praça Cristo Redentor, estava lotada de gente”, disse.

Ao contrário de anos anteriores, quando a prefeitura gastava milhões com a contratação de artistas do cenário nacional, este ano, o prefeito Frank Bi Garcia (PSDB) priorizou as pratas de casa com bandas e cantores de toadas dos bumbás Garantido e Caprichoso.

O apresentador do Garantido, Israel Paulain, e o levantador de toadas do Caprichoso, David Assayag, foram os mestres de cerimônia da festa na Ilha Tupinambarana. “Fizemos um evento com a cara de Parintins, com a cultura de Parintins, com o ritmo do boi-bumbá que este ano promete muitas emoções. Por isso foi um sucesso o resgate do réveillon na orla da cidade”, disse o apresentador do Garantido, Israel Paulain.

Já David Assayag disse que a prefeitura acertou quando resgatou o festival na orla da cidade. “É aqui que sentimos mais emoção e a energia positiva do maior rio do mundo, o rio Amazonas”, completou.

Para a subsecretária de turismo do município, Karla Viana, o público presente correspondeu às expectativas. “Gente de todos os bairros e até mesmo das comunidades mais próximas estavam na orla para saudar a chegada do Ano Novo”, disse, ao ressaltar que a realização do evento contou com a participação de todas secretarias do município.

Vestindo branco, o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia comemorou a repercussão positiva da volta do réveillon para orla da cidade. “Revelleion tem que ser com toada, que é o ritmo de Parintins e do Amazonas, por isso foi um grande sucesso. Obrigado ao meu povo e a todos os colaboradores que se empenharam para que tivéssemos um festa muito bonita na virada do ano”, afirmou.





Edição: Luis Henrique Oliveira





