Sete continuam foragidos após fuga em massa de presídio em Coari

Sete presos da fuga em massa da Unidade Prisional (UPI) do município de Coari, a 362 km de Manaus, ainda estão sendo procurados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Por volta das 14h30 da tarde de segunda (1º), Marlessom da Silva Ribeiro, um dos foragidos, se apresentou espontaneamente à polícia e dois foram recapturados.



Os detentos conseguiram escapar durante a queima de fogos do Ano Novo, em um momento da distração da segurança, ao serrarem as celas onde estavam confinados. Poucas horas após o ocorrido, a Seap divulgou em nota oficial que dois dos internos foragidos haviam sido recapturados pela PM do município.

Foragidos



Os nomes dos internos procurados são Albino Neto Teixeira dos Santos - Vulgo 'Pimpão'; Daniel Rosário de Lima - Vulgo 'Aborto'; Darlison da Silva Araújo - Vulgo 'Pompo'; Fernando Ramos dos Santos; Gracione da Silva Cavalcante; Marlesson da Silva Ribeiro; Max William Carvalho; Railan Gama da Silva - Vulgo 'Chinho'.

Além de Marlessom, Jeferson Ferreira de Araújo - Vulgo 'Diabinho' e Anderson da Silva Praia - Vulgo 'Baiar' retornaram à UPI.

Na noite do Ano Novo também houve uma tentativa frustada de fuga por parte de internos do Centro de Detenção Provisória Masculina 2 (CDPM), situado no km 8 da BR-174 (Manaus-Boa Vista).

Policiais de plantão que estavam na guarita avistaram um detento no telhado da unidade e acionaram a equipe da Seap, que se deslocou ao ramal e fez uma contagem de interno.



"Foi constatado que nenhum presidiário havia escapado pela equipe policial. Apesar da tentativa de fuga, isto não tem a ver com algum princípio de rebelião como apontam informações que estão circulando em redes sociais ", informou a secretaria em nota oficial.

A tentativa do escape já havia sido premeditada por um vídeo, gravado no final de novembro do ano passado, pelas câmeras de segurança do CDMP 2 em que seis detentos estavam no telhado do presídio. O secretário da Seap, coronel Cleitmam Coelho, disse que "é normal todos os dias haver esse tipo de comportamento por parte dos internos".

Recontagem

Ainda conforme a secretaria, uma segunda recontagem de presos, em menos de 12h, foi feita no CDMP 2 na manhã de segunda pela equipe policial, que não constatou nenhuma alteração. “A pronta-resposta da secretaria e das Forças de Segurança mostraram o preparo para atendimento de ocorrências e prevenir a possíveis alterações”, disse em nota oficial.



Fugas em outros Estados



Além do Amazonas, ao menos dez presos empreenderam fuga de presídios alocados em Minas Gerais e no Pará na madrugada do dia 1º.

De acordo com a Seap/MG, "dois dos oito foragidos no presídio já foram recapturados". As buscas pelos seis detentos ainda continuam. O órgão informou que a Polícia Militar ainda impediu a fuga de mais dois detentos no momento do escape.

A direção-geral do presídio instaurou procedimento interno para apurar as circunstâncias da fuga e a Vara de Execuções Penais da Comarca será comunicada oficialmente sobre o fato.

Em Belém, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) não divulgou o modo de como os dois internos conseguiram escapar e que o caso ainda está sendo apurado. A secretaria disse que as buscas estão sendo feitas por helicópteros e que os presos, originalmente de regime semi-aberto, regredirão para o sistema fechado.

