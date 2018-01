UEA divulga editais de Gestão Pública e MBA em Gestão de Negócios

Os editais estão disponíveis no portal da Universidade | Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para as especializações em Gestão Pública e para o MBA em Gestão de Negócios da Amazônia, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Os editais estão disponíveis no portal da Universidade, no www.uea.edu.br . As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de fevereiro.

O curso de Especialização em Gestão Pública terá duração de 18 meses, sendo 15 meses para as disciplinas e três meses para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Serão oferecidas 1007 vagas, sendo 910 para público em geral e 97 bolsas divididas para egressos e técnicos administrativos da UEA.

As bolsas são destinadas apenas para os egressos dos cursos de graduação em Tecnologia em Gestão Pública e Administração da Escola Superior de Ciências Sociais. Caso as vagas não sejam preenchidas será realizado o remanejamento de vagas.

As aulas serão realizadas em Manaus: na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA) e na Escola Superior de Tecnologia (EST). Além de ter aulas nas unidades do interior de: Autazes, Boca do Acre, Carauari, Careiro Castanho, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manacapuru, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

MBA em Gestão de Negócios da Amazônia

O curso de MBA em Gestão de Negócios da Amazônia terá duração de 18 meses, sendo 15 disciplinas e três meses para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. Serão oferecidas 900 vagas. Distribuídas desta forma: Tefé, 45; Barcelos, 45; Iranduba; Itacoatiara: 45; Lábrea: 45; Parintins: 45; São Gabriel da Cachoeira: 45; Tabatinga: 45; Boca do Acre: 45; Nova Olinda: 45; Careiro Castanho: 45; Carauari: 45; Coari: 45; Eirunepé: 45; Humaitá: 45; Manacapuru: 45; Manicoré: 45; Maués: 45; Novo Aripuanã: 45 e Presidente Figueiredo, com 45 vagas.

Das 900 vagas oferecidas 834 são para público em geral e 66 para bolsas integrais, divididas para egressos e técnicos administrativos da UEA. As bolsas são destinadas para os egressos dos cursos da UEA e servidores administrativos da mesma. Caso as vagas não sejam preenchidas será realizado o remanejamento de vagas.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 2 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018. Para o Curso de Especialização em Gestão Pública, o local é a Secretaria de Pós-Graduação da Escola Superior de Ciências Sociais (ESO), no horário de 9h às 12h e das 14h às 18h, localizada na Avenida Leonardo Malcher, 715, Centro.

Para os residentes dos municípios do interior, as inscrições serão realizadas nas unidades locais (anexo I do Edital), nos horários de 9h às 14h e das 14 às 18h. A taxa de inscrição é no valor de R$ 30,00 para ambas as especializações.

