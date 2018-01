Polícia registra primeira morte no trânsito em Parintins

Hudson era estudante e morava na rua Samuel Abecassis, no bairro de Santa Rita, Zona Norte da cidade. | Foto: Divulgação

Em Parintins (município distante 368 km de Manaus), a polícia registrou a primeira morte no trânsito em 2018. O estudante Hudson de Souza Castro, de 20 anos, que, na madrugada do dia 31 de dezembro, conduzia uma motocicleta em alta velocidade perdeu o controle do veículo e colidiu contra o meio-fio da via, onde perdeu massa encefálica no local.

O acidente aconteceu na rua Barreirinha, nas mediações da ponte Amazonino Mendes, na Zona Sul do município. Internado, Hudson chegou a ter uma melhora no quadro de saúde, porém, na manhã desta terça-feira (2), voltou a entrar em coma e morreu.

Hudson era estudante e morava na rua Samuel Abecassis, no bairro de Santa Rita, Zona Norte da cidade. O sepultamento ocorreu na manhã desta quarta-feira (3).

“É lamentável que um jovem perca a vida por excesso de velocidade. Temos alertado muito em relação ao trânsito de Parintins, porém sempre registramos acidentes com vítimas fatais”, disse o comandante da Polícia Militar em Parintins, major Juan Pablo Morrilas.

Edição: Isac Sharlon

