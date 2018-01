Após furto, conselho tutelar fecha as portas em Presidente Figueiredo

Além da falta de estrutura, conselheiros reclama que não recebem nenhum incentivo da Prefeitura do município | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - Um arrombamento na sede do Conselho Tutelar de Presidente Figueiredo (município distante 119 km de Manaus) deixou a população sem a assistência por parte do órgão, desde o Natal de 2017, quando suspeitos invadiram o prédio e furtaram vários equipamentos como computadores, impressoras, telefones, além do veículo que era usado pelo conselho, mas estava abandonado no pátio por falta de manutenção.



Romel Veira, que é um dos conselheiros tutelares do município, diz que é lamentável começar 2018 com esta perda para o município.

O crime aconteceu há nove dias e, segundo Vieira, supostos integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN) invadiram a sede do conselho e roubaram as máquinas de informática. Antes disso, o carro estava parado há 40 dias, por conta da falta de manutenção da prefeitura.

Vândalos assinaram o nome da facção quando deixaram o conselho | Foto: divulgação

"A situação é péssima. Não temos estrutura, nem recursos para continuar os atendimentos. Estávamos tirando do nosso bolso para tentar continuar o serviço, mas o desgaste é muito grande. Toda a nossa rede de proteção às famílias fica exposta por esta situação", queixa.

Além de Romel, os conselheiros Sangela Maria Oliveira, Thales Tomé Pacheco, Sandra Souza e Jeciane Medeiros informaram que até a paralisação atendiam cerca de 25 famílias por dia.

Casa em ruínas

Romel reclama, ainda, que os conselheiros tutelares não têm as mínimas condições necessárias para exercer o trabalho. "O prédio que abriga a sede do conselho era uma residência doméstica, antes de ser comprado pela prefeitura. Depois disso, houve apenas uma pintura de identificação. A casa está caindo aos pedaços e tudo está em ruínas. Estamos aqui há dois anos vivendo esta situação", diz.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Presidente Figueiredo, porém até a publicação da matéria não obteve resposta.





Vários ofícios solicitando a reforma do prédio e outras melhorias já foram entregues à prefeitura, além do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) ter entrado com um recurso contra o poder executivo do município, porém, Romel relata o abandono e o descaso com o órgão público.

"Não recebemos incentivo de nenhum dos responsáveis pela cidade, nem sequer uma resposta para a população ou ao MP", assume.

A casa não possui grades de segurança e já sofreu dois arrombamentos no ano passado | Foto: divulgação

Ainda segundo Romel, a polícia está investigando o roubo dos equipamentos, mas sem pistas. "É o segundo arrombamento à sede e nada foi feito até agora. Não houve uma reforma adequada do prédio para abrigar o conselho. Não tem nem grade de proteção. Ficamos muito à mercê da criminalidade e ninguém faz nada", termina.

