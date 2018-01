Hemoam convoca doadores de sangue com urgência

A Coordenação destaca que a Instituição necessita de mil doadores voluntários até dia 8 (segunda-feira), para normalizar o estoque de sangue | Foto: Michael Dantas

A Coordenação do Ciclo do Sangue da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam) necessita de doações de sangue com urgência. De acordo com a Fundação, o número de bolsas no estoque do Hemocentro encontra-se em estado CRITICO, pondo em risco a segurança das transfusões no Estado.



De acordo com a coordenação, a Instituição necessita de mil doadores voluntários até dia 8 de janeiro, próxima segunda-feira, para normalizar o estoque de sangue, e, com isso, evitar o risco de suspensão das cirurgias eletivas nas unidades de saúde do Amazonas.

Atendimento para doação



Interessados em doar sangue podem se dirigir à sede do Hemoam, localizado na Av. Constantino Nery, que funciona em expediente normal de segunda a sábado, das 7 às 18h. ou no Posto Avançado de Coleta, na Maternidade Ana Braga, localizada na Alameda Cosme Ferreira nº3958, bairro Aleixo, o posto de coleta funciona de Segunda a Sexta das 8h:30min até 13h.



Requisitos

Para doar sangue é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto. A pessoa precisa ter entre 18 e 69 anos. Menores de idade também podem doar, mas, desde que tenham autorização dos pais ou responsáveis. As pessoas também precisam estar bem de saúde e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores à doação. Também não é preciso estar em jejum para doar sangue.





Mais informações: 3655-0140 / 0166





Leia mais:

Shoppings em Manaus dão início à queima de estoque

Candidatos de Novo Aripuanã tem até sexta para registrar candidaturas