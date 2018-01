Abandono e poluição: balneários de Manaus que ficaram na lembrança

“É um domingo de verão. Estou pensando em me banhar na Ponta Negra. Se não quiser, eu posso dar uma chegadinha no famoso Tarumã. Visito o Parque 10 e vou chegando até a Ponte da Bolívia”. O trecho da música é do compositor amazonense Chico da Silva e retrata bem como era comum o lazer das famílias manauenses, aos domingos, até meados da década de 90. As opções de banhos eram inúmeras e, atualmente, pelo menos, três balneários citados na canção estão abandonados e mergulhados na poluição.

Com água limpa e gelada, a Cachoeira Alta, a Cachoeira Baixa, também chamada de Tarumãzinho, a Ponte da Bolívia e o Igarapé do Parque 10 eram sinônimos de diversão nas décadas passadas. Entretanto, o cenário atual é de destruição e de tristeza. As águas estão completamente poluídas e a paisagem mudou de cor.

Os banhistas guardam na lembrança o som das águas cristalinas e geladas | Foto: Janailton Falcão

Quem viveu no auge dos balneários, em Manaus, lamenta a destruição causada pelo homem. A dona de casa Maria da Silva Andrade, de 55 anos, relembra, com um sorriso no rosto, a época em que ia à Cachoeira Alta acompanhada da mãe e do irmão.

“Era tudo lindo. A água era cristalina e geladinha. Todos os domingos a minha mãe levava eu e meu irmão para a cachoeira. Lembro dos detalhes daquela época. Era maravilhoso e brincávamos o dia todo. A cachoeira estava sempre lotada. Enquanto minha mãe ficava conversando com as amigas na beira do lago, eu, meu irmão e nossos amigos nos deliciávamos naquela água. Sinto até uma emoção ao relembrar, mas infelizmente hoje está tudo destruído. É de partir o coração olhar o cenário atual da Cachoeira Alta”, lamentou.

A queda d’água da Cachoeira Alta já não é tão forte como no passado | Foto: Janailton Falcão

De acordo com o historiador Abrahim Baze, que frequentou muitos balneários de Manaus na década de 70, a razão principal da decadência dos balneários foi a construção desordenada da cidade.



“Frequentei a maioria dos balneários de Manaus. Na época, eu tinha uma moto e aos domingos ia para os balneários. Era tudo lindo, água limpa e gelada. Mas, infelizmente, devido ao crescimento desordenado da cidade, esses balneários foram poluídos. Tenho certeza que a população sente falta dessa época. A grande elite ficava nos clubes fechados. Já o restante da população ia para os balneários públicos. Foi uma época memorável”, falou o Abrahim Baze.

Cachoeira Alta

Localizada na estrada no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, a Cachoeira Alta - que já foi considerada um dos mais exóticos e belos cartões-postais de Manaus - hoje está mergulhada, literalmente, no lixo. A queda de água já não é tão forte como no passado. A água cristalina se transformou em lamaçal. O tom barrento e o odor forte são os únicos protagonistas do lugar abandonado.

Cachoeira Alta era procurada por centenas de manauenses | Foto: Divulgação/Jankiel

O entorno da cachoeira está repleto de garrafas PET, restos de isopor, sacos plásticos, latas de cerveja, entre outros objetos de metal, que não serão dissolvidos em menos de 200 anos.



Ação de resgate

Pensando em trazer de volta os encantos da cachoeira, integrantes da Organização da Sociedade Civil (OSC) Superação criaram um projeto denominado "Tirar a Cachoeira Alta da UTI". O objetivo é recuperar o local. Entretanto, três meses depois, o projeto continua parado por falta de parcerias, segundo o diretor de articulação política da OSC, Jorge Nunes.

Rio que deságua na Cachoeira Alta praticamente secou e o entorno está cercado de lixo | Foto: Janailton Falcão

Cachoeira Baixa ou “Tarumãzinho”

A Cachoeira Baixa, junto com a Cachoeira Alta, faz parte do Parque Ecológico Tarumã. O local também era um dos pontos de encontro das famílias manauaras. Porém, devido às inúmeras invasões e fábricas instaladas ao redor da cachoeira, a água foi poluída. Atualmente, o igarapé está tomado por um tapete de espuma provocada pelo lançamento de esgoto e de produtos químicos na água.

Crescido na “beira do igarapé”, o estudante Vitor Siqueira, de 25 anos, conta que, mesmo poluído, ainda toma banho nas águas da Cachoeira Baixa. A casa do rapaz foi construída na orla do igarapé.

Cachoeira do Tarumã foi utilizada para banho até a década de 90 | Foto: Divulgação





“Tomo banho nesse igarapé desde criança. A minha avó trabalhava no restaurante do balneário. Eu sempre estava com ela esse lugar vivia cheio de gente. Era tudo muito bonito, mas, infelizmente, começaram a poluir. Porém, mesmo assim, eu ainda nado nele. É claro que a água não é como antes, mas ainda dá para tomar banho”, disse o estudante que garantiu não ter medo de ficar com doente por causa da água contaminada. “Já estou acostumado”, frisou.

Outro que vê com insatisfação a decadência da Cachoeira Baixa é o comerciante Joelson Barros dos Santos, de 45 anos. Ele veio do Pará para o Amazonas há 25 anos e foi trabalhar no restaurante de um tio, que ficava na Cachoeira das Almas, também no Tarumã. Ele contou que sempre frequentava o Tarumãzinho, onde jogava futebol com os amigos.

Hoje o local está esquecido | Foto: Janailton Falcão

“Vi passo a passo da decadência da Cachoeira Baixa. Quem fez isso foi o homem mesmo. Surgiram invasões e fábricas no entorno e as pessoas começaram a jogar resíduos e lixos domésticos na água. O resultado foi esse, a água poluída. É muito triste ver a realidade de hoje. Alguns políticos já falaram que vão despoluir o igarapé, mas eu não acredito nisso”, falou, o comerciante, com tristeza.



“Era tudo lindo. Tinha um campo de futebol bem na beira do igarapé. Um restaurante grande e milhares de pessoas tomando banho na água gelada. Quando fecho os olhos, ainda consigo lembrar de tudo. Infelizmente, nós seres humanos somos terríveis e destruímos as nossas riquezas naturais”, salientou.

Ponte da Bolívia

Localizada na avenida Torquato Tapajós, nas proximidades da barreira, a Ponte da Bolívia também era sinônimo de água limpa e gelada. Atualmente, o cenário desse igarapé é de desolação. No local existe apenas um rio de esgoto.

A ponte da Bolívia é outro local de Manaus onde as famílias se reuniam nos fins de semana | Foto: Janailton Falcão

O igarapé da Bolívia é afluente do igarapé do Tarumã e tem nascente próxima ao conjunto Canaranas, na Cidade Nova, zona Norte, segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

Igarapé do Parque 10

Outro ponto querido pelos manauaras, e que deixou muita saudade, é o balneário do Parque 10, construído entre as avenidas Efigênio Sales e Mário Ypiranga Monteiro. Era cercado de irresistíveis piscinas naturais abastecidas pelo igarapé do Mindu. Ele possuía ainda um zoológico e um restaurante que oferecia o melhor da culinária regional.





Vista da piscina do balneário do Parque 10 | Foto: Divulgação

O balneário, segundo o historiador Abrahim Baze, foi construído na década de 40 pelo, na época, governador Álvaro Botelho Maia. “Foi o primeiro logradouro público de Manaus. A água que descia do Mindu era retida com placas de madeiras e depois com concreto e formavam piscinas naturais. Era muito frequentado pela classe média e baixa. Tinha som ao vivo, com manhãs dançantes. Mas com a construção de prédios, as águas ficaram poluídas. Foi um período muito rico da nossa história”, disse.

Além dos balneários já citados, tanto outros como: igarapé dos Franceses, do Bindá e o memorável Selva Park também ficaram na memória da população de Manaus.

Selva Park

O Selva Park foi o primeiro club aquático de Manaus e atualmente está fechado. As grandes atrações do local, todo decorado com a temática regional, eram os quatro toboáguas. O park contava com piscinas múltiplas de até 5 metros de profundidade, playground infantil, além de restaurante, lanchonete e sorveteria.

Centenas de pessoas frequentavam o parque aquático por causa dos toboáguas | Foto: Janailton Falcão





Existem vários possíveis motivos para o fechamento do Selva Park. Um deles é a morte do pequeno João Paulo Souza, de apenas 3 anos, em junho de 2006. A criança morreu afogada após entrar na piscina de adultos do parque aquático. A tragédia com o menino causou grande repercussão na cidade e teria levado ao fechamento definitivo do parque aquático.

No início do ano passado, um grupo de amigos iniciou uma campanha nas redes sociais para o resgate do parque. Porém, apesar da grande repercussão, nada foi feito no local por se tratar de um espaço privado.

Governo

Procurada pela reportagem, para saber se tem algum projeto de revitalização dos igarapés que banham os antigos balneários de Manaus, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) informou que não há projeto nessa área. Ainda segundo a nota, em relação ao serviço ambiental de recuperação de igarapés, por conta de saneamento básico, a responsabilidade é do município.

Município

Já a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) informou que cumpre o seu dever cuidando do licenciamento de empreendimentos e garantindo a obrigatoriedade das Estações de Tratamento de Efluentes (ETEs). Além disso, o órgão trabalha na recomposição das matas ciliares de igarapés, fazendo a retirada de ocupações e plantando mudas de árvores em APPs para proteger as nascentes de igarapés importantes, como o Mindu e o igarapé do 40.

Ponte da Bolívia nos dias atuais | Foto: Janailton Falcão





A Semmas realiza ainda a educação ambiental nas comunidades, muitas delas instaladas nas margens de cursos de água, com foco na questão do descarte e o reaproveitamento de resíduos, na confecção de objetos utilitários e na compostagem. Sobre o processo de recuperação de cursos d'água, segundo a secretaria, exige investimentos e um longo período de desenvolvimento, que não caberia ao município.

“A própria legislação que instituiu a política nacional de recursos hídricos, Lei 9.433/97, estabelece a necessidade de um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas. Portanto, faz-se necessário o aporte de recursos e a definição de metas e diretrizes por parte dos governos Federal e do Estado, responsável pela gestão dos recursos hídricos”, finalizou a nota.

Edição: Bruna Souza

