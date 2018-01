Amazonas oferece mais de 18 mil vagas em concursos públicos neste ano

O seu desejo na virada do ano foi conquistar a tão sonhada vaga em algum concurso público durante 2018? Então você não pode perder uma das 18.137 oportunidades em certames programados para este ano no Amazonas.

Os "concurseiros" de plantão já podem se preparar, pois essas vagas estão distribuídas entre a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), polícias Civil e Militar, Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O concurso confirmado recentemente foi o da Ufam, que oferece 81 vagas para a função de professor. Os educadores devem atuar em Manaus e no interior do Estado. As inscrições devem começar a partir do dia 31 deste mês.

A Polícia Militar terá 5.865 vagas | Foto: Marcely Gomes





Para a Seap são cerca de 1,7 mil vagas para agentes penitenciários. O anúncio do concurso foi feito pelo vice-governador e secretário de segurança pública, Bosco Saraiva, em dezembro do ano passado. A data para lançamento do edital e início das inscrições ainda não foi definida.

Outro concurso confirmado pelo governo é que abrange os quadros das polícias Civil e Militar. Serão 8.259 vagas no total, sendo 5.865 para a Polícia Militar e 2.394 para a Polícia Civil. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), entre os cargos ofertados estão o de delegado, escrivão e investigador. Edital e inscrições ainda não foram publicados.

Mais 8 mil vagas

Um concurso com número expressivo é o da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), onde serão ofertadas cerca de 8.1 mil vagas para professores. Os profissionais deverão trabalhar em Manaus e em escolas do interior do Estado. Do total de vagas, 1.1 mil serão distribuídas para os cargos de engenheiros, contadores, bibliotecários, pedagogos e psicólogos. A previsão é que o edital seja publicado em fevereiro deste ano.

Edição: Bruna Souza

