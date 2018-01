Vírus H1N1 é descartado em pacientes vindos de Borba

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) descartou a possibilidade de contaminação pelo vírus H1N1 em seis pacientes vindos do município de Borba, ( a 215 Km de Manaus). Os resultados dos exames, realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lancen), foram divulgados nesta quarta-feira (03) e deram negativo para o vírus da Influenza A.

Dos seis pacientes, apenas dois continuam internados no Pronto Socorro 28 de Agosto. Eles foram diagnosticados com pneumonite eosinofilica, que não é uma doença contagiosa. O grupo deu entrada na unidade de urgência e emergência no dia 1º de janeiro, após a transferência do município.

De acordo com o diretor-presidente da FVS, Bernardino Albuquerque, a pneumonite é uma reação alérgica e o tratamento é feito com antialérgico. “Todos os exames deram negativo, mas apontaram a pneumonite. Com isso, já iniciamos o tratamento com antibiótico antialérgico e estamos dando toda a assistência para liberar as duas pessoas que ainda estão internadas”, ressaltou Bernardino.

Quadro estável - Bernardino explicou ainda que os dois pacientes internados têm estado de saúde estável e estão em observação. Após a alta, ambos devem ser acompanhados com tratamento ambulatorial. Os últimos casos de H1N1 no estado foram registrados em 2016.

Durante todo o ano de 2017, nenhum caso de gripe H1N1 foi registrado no Amazonas. A suspeita foi levantada devido à semelhança entre os sintomas como febre, dores no corpo, dificuldade na respiração, tosse, entre outros. Além disso, o inverno amazônico é a época mais propícia à manifestação do vírus.

