Polícia Militar diz estar mais perto dos amazonenses e aumenta reforço

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apresentou o balanço das atividades do setor em 2017, em que "o aumento do contato com a população foi o mais intenso dos últimos anos", segundo o comandante-geral da instituição, coronel Davi Brandão. As informações foram apresentadas, nesta quinta-feira (4), em coletiva de imprensa na sede do Comando Geral da PM, no bairro Petrópolis, Zona Sul.

"A população de Manaus pode dizer que vê mais perto o policial perto de casa e das ruas da cidade. Aumentamos bastante, comparado aos anos anteriores e aumentou, também, a aproximação da polícia com as pessoas, por meio das operações no ano passado", confirmou Brandão.

Operações vigentes

Três operações estão atualmente em respectivas atividades ostensivas na capital, sendo a "Pororoca", em sua segunda fase, no combate ao tráfico de drogas; a "Águia", no ostensivo aos centros urbanos na capital; e continuação da operação "Cérberus", ocorrida dentro dos presídios na capital.

Na próxima segunda (8), Brandão afirmou que a operação "Volta às Aulas" começará em torno dos principais centros comerciais da cidade.

Os chefes da Polícia Militar apresentaram as estatísticas das principais operações | Foto: Janailton Falcão

Ao todo, as operações em atividade apreenderam 1.169 armas ilegais, mais de 4 toneladas de entorpecentes, além de 1.985 carros recuperados de furtos e roubos.

Concurso

Ainda conforme o comandante-geral da PM, a maior dificuldade enfrentada pela pasta de segurança é o número baixo de efetivo de policiais atuando nas demandas da população. O coronel aproveitou a fala e anunciou a próxima data do concurso da Secretaria de Segurança Pública (SSP), que vai levantar novos servidores para a PM no Amazonas.

"Ainda neste primeiro trimestre o edital será lançado. O vice-governador, Bosco Saraiva, já está encaminhando o mais rápido esta situação", garantiu. Além disso, Brandão falou que para os próximos meses, a redistribuição do efetivo nos interiores é prevista para equalizar o sistema de segurança em todo o Estado.

Números Apresentados

Ao longo do ano passado, 17.047 pessoas foram presas na capital por alguma situação ilegal e mais de cinco mil menores foram apreendidos. No total, 2.373 flagrantes foram registrados pela PM.

O edital do concurso para PM será lançado até março deste ano, conforme anúncio do comandante-geral da PM | Foto: Janailton Falcão

Sobre as revistas em presídios na capital e nos interiores, o coronel destacou a eficácia da equipe policial no ano passado. "Em janeiro de 2017, apresentamos 12 revistas realizadas em 2016 nos presídios. Hoje, estamos mostrando 85 revistas feitas em 2017. Só em dezembro, foram 14 dentro da 'Operação Cérberus' nos presídios na capital", apontou.

Brandão finaliza dizendo que o Amazonas vive outra realidade dentro das penitenciárias comparadas ao período de janeiro do ano passado. "Aprendemos a lição. Fomos os únicos a se preparem para o fim do ano dos internos", completou.

