Mães fazem protesto por falta de insulina na Central de Medicamentos

Na manhã desta quinta, (4) cerca de cem pessoas, entre mães e responsáveis por crianças que sofrem com diabetes, protestaram na Central de Medicamentos, localizada na rua Duque de Caxias, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. O motivo do protesto é a falta de medicamentos, mais especificamente dois tipos de insulina.

A Lantus e Lispros, que estão em falta, segundo os manifestantes, atuam no tratamento da diabetes tipo 1. De acordo com a cabeleireira Beatriz Espindola, de 36 anos, as insulinas disponibilizadas pelo Governo do Amazonas estão em falta há mais ou menos três meses.

“Nossos filhos precisam desse medicamento, isso é muito grave. Já estamos há meses nessa agonia e nossas crianças não têm culpa. A diabetes é uma doença séria e nem todo mundo tem dinheiro para comprar. Pedimos socorro", clamou a mãe.



Segundo Beatriz, um frasco da insulina Lantus custa em média R$140 e a Lispros sai na faixa de R$ 45.

“Eu ainda tenho algum trocado para comprar o remédio da minha filha, mas tem pai e mãe que não têm condições. Até porque um deles é de uso diário e acaba rápido. Ele precisa ser tomado cada vez que a criança come. Já vi casos de meninos que estão debilitados e os pais estão ficando desesperados sem poder fazer nada”, revela Beatriz.

A diabetes tipo 1 costuma afetar mais crianças e jovens | Foto: Divulgação

Governo

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) informou, através da coordenação da Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), que a compra de insulina para abastecer o estoque já foi providenciada e que aguarda a entrega da medicação pelo fornecedor.

A coordenação informou ainda que a medicação está entre os itens em falta ou com estoque abaixo do normal. Porém, a data prevista para a distribuição do remédio não foi informada.

Diabetes

A diabetes é uma doença silenciosa que basicamente eleva o nível de glicose no sangue. Ela pode ser dividida em diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional ou, em alguns casos mais raros, a diabetes causada por uma série de problemas genéticos.

Tipo (1)

Esse tipo de diabetes costuma acometer mais as crianças e adolescentes. A doença afeta e destrói parcial, ou totalmente, as células pancreáticas. Isso ocorre quando os anticorpos produzidos pelo próprio organismo destroem as células e, consequentemente, afetam a produção de insulina.

A doença geralmente só apresenta sintomas quando cerca de 80% da massa celular de Langerhans pancreática já está comprometida. O uso de insulina é indispensável no tratamento da diabetes tipo 1.

