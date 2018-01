Obras do novo sistema viário de Manaus recebe primeira inspeção do ano

Os trabalhos nesta primeira etapa estão concentrados na finalização da ciclovia, conexão das vias existentes do Bairro Presidente Vargas com o novo sistema viário, além de paisagismo e urbanismo. | Foto: Divulgação

A equipe da Secretaria de Estado da Região Metropolitana (SRMM) realizou, na quarta-feira (03/01), a primeira inspeção do ano da Ligação Viária Luiz Antony, a fim de acompanhar o status da obra que está prevista para ser entregue em maio.



A Ligação viária cruza o bairro de Presidente Vargas (conhecido como Matinha), a fim de conectar a zona oeste com o bairro Centro, na zona sul, e facilitar o tráfego de veículos nesta parte da cidade.



A primeira etapa está com 90% dos trabalhados concluídos, o que inclui sistema de drenagem, terraplanagem, sistema de gabeões (base de sustentação da via) asfaltamento da via, ciclovia, meio fio, calçadas, iluminação à LED, sinalização e arborização.



Os trabalhos nesta primeira etapa estão concentrados na finalização da ciclovia, conexão das vias existentes do Bairro Presidente Vargas com o novo sistema viário, além de paisagismo e urbanismo.



Nesta primeira etapa, o tráfego será escoado pelo bairro Presidente Vargas por seis vias até chegar à avenida Constantino Nery (na altura do Terminal de Integração I).



A segunda etapa da obra – no trecho da rua Luiz Antony - segue a todo vapor. Os trabalhos se concentram no sistema de drenagem subterrânea e terraplanagem, estando concluída a instalação de galerias subterrâneas.



Situada na bacia do Igarapé do São Raimundo, a LLA é uma obra do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) III, com recursos do Governo do Estado do Amazonas e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).



“Os trabalhos não param! Fico contente com o avanço da obra e o ritmo dos trabalhadores. Esta obra é muito importante, do ponto de vista da complexidade, da tecnologia e do benefício ao sistema viário de Manaus, a sociedade e o meio ambiente. Estamos acompanhando tudo, por determinação do governador Amazonino Mendes e do secretário Oswaldo Said”, disse o secretário executivo da SRMM, Elânio Gouvêa, que está inspecionando a obra toda semana.



Características:



A LLA é uma obra viária que vai interligar os bairros da zona oeste à área central de Manaus. Ao todo, a nova via terá 1,1 quilômetro com orla, ciclovia, mão dupla, luzes LED 400 W, além de espaços para práticas esportivas e o Parque das Castelhanas, localizado no início da rua Luiz Antony, Centro de Manaus.



Ao todo o projeto, é orçado em R$ 51 milhões. O projeto prevê ainda a construção do Parque da Castelhana, que vai ser mais uma opção de lazer para os moradores da zona oeste da capital.





