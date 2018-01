Aulas das escolas municipais do Rio Negro começam nesta segunda-feira

Foi dada a largada para o ano letivo de 2018 nas escolas rurais ribeirinhas localizadas no Rio Negro. A abertura aconteceu na última sexta (5), na Escola Municipal Canaã 2, comunidade do Julião, no Tarumã Mirim. Este ano, 29 escolas, com turmas de Educação Infantil e 1º ao 9º do Ensino Fundamental, vão atender mais de dois mil alunos. As aulas iniciam na próxima segunda-feira (8).

A secretária de Educação, Kátia Schweickardt, esteve presente ao evento de abertura, acompanhada dos subsecretários de Gestão Educacional, Euzeni Trajano, e de Administração e Finanças, Bruno Guimarães, da chefe da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Rural, Edilene Pinheiro, além dos chefes de setores da secretaria.

Segundo Kátia Schweickardt, abrir o ano escolar da Semed em uma unidade ribeirinha é especial e significativo, principalmente pelas condições peculiares que essas unidades possuem.

“A Semed tem o desafio de viver e produzir conhecimento dentro do coração da floresta amazônica. Nós precisamos oferecer aos nossos alunos os mesmos recursos da zona urbana e empenhamos nossa força para atender essa demanda. Ensinar para o conjunto da rede como é possível fazer educação de qualidade dentro das diferenças e dificuldades”, comentou.

O ano letivo das escolas municipais situadas na calha do Rio Negro tem início em calendário diferenciado por conta das condições ambientais | Foto: Altemar Alcantara / Semcom

O ano letivo das escolas municipais situadas na calha do Rio Negro tem início em calendário diferenciado por conta das condições ambientais, com a cheia e a vazante do rio ao longo do ano. Dessa forma, as aulas iniciam em janeiro e são finalizadas em outubro, no período de estiagem.

Este ano as escolas das zonas rurais ribeirinhas terão como tema “Promover os direitos de aprendizagem, por uma cultura de paz e solidariedade: Aluno alfabetizado garantia de sucesso, compromisso de todos”.

Para a chefe da DDZ rural, o tema deste ano tem como objetivo mostrar aos alunos que somente a educação é capaz de promover mudanças na realidade dessas comunidades. Ela ressaltou o trabalho desenvolvido na Educação do Campo. “Mesmo com o calendário diferenciado da zona urbana nós não deixamos de atender os nossos alunos, estamos começando mais um ano letivo com muita energia”, disse Edilene.

A DDZ Rural conta ainda com mais 55 escolas municipais, sendo 21 localizadas no Rio Amazonas e outras 34 na zona Rural Rodoviária da cidade. O ano letivo dessas unidades começa em fevereiro, atendendo aproximadamente nove mil alunos da Educação Infantil e do 1º ao 9º ano.

Para atender os estudantes da zona Rural, a Semed disponibilizará este ano, 53 lanchas e 120 ônibus. Serão 29 lanchas que farão o transporte escolar de 29 unidades no Rio Negro e outras 24 no Rio Amazonas. Já os alunos localizados nas 19 escolas da BR-174 e AM-010, sendo 19 unidades de ensino na BR 174, 10 na AM 010, 03 vão contar com cerca de 120 ônibus escolares.

