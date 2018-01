Procura escola? SESI continua com matrículas abertas no Amazonas

Outro diferencial é que a rede possui mensalidades de custo mais acessível em relação às cobradas por outras instituições de ensino particulares. | Foto: Divulgação

Manaus - Com o início do ano letivo marcado para o próximo dia 29 de janeiro, a Rede SESI de Educação continua com matrículas abertas no Amazonas para turmas que vão da educação infantil ao ensino médio.



A rede, voltada basicamente para os trabalhadores da indústria e seus dependentes, além da comunidade em geral, é formada por cinco unidades, sendo três delas no interior do estado: Parintins, Itacoatiara e Iranduba.



De acordo com a superintendente do SESI Amazonas, Rosana Vasconcelos, a maior rede de ensino privado do País, com 583 escolas nos 26 estados e Distrito Federal, é reconhecida por oferecer educação de qualidade, onde se inclui a qualificação dos alunos para o mercado de trabalho. Outro diferencial é que a rede possui mensalidades de custo mais acessível em relação às cobradas por outras instituições de ensino particulares.

.Em 2017, a instituição atendeu mais de 3.500 alunos no Amazonas, nos seguimentos de educação infantil (creche/berçário e maternal), fundamental e médio, este oferecido também na modalidade profissionalizante, em parceria com o SENAI.

Em 2018, segundo Rosana Vasconcelos, o SESI vai continuar reforçando ações estratégicas, como a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com vistas a atender à demanda da população e da indústria que exigem melhoria contínua dos trabalhadores tendo como foco o aumento da produtividade e a capacidade competitiva.

A Rede SESI de Educação oferece proposta pedagógica com metodologia própria, além de eventos que procuram despertar nos alunos o interesse pela pesquisa, ciência e tecnologia.

Conheça as escolas da Rede SESI:

Em Manaus:

Escola SESI Dr. Francisco Garcia

Localizada na Av. Governador Danilo Areosa, 1531- Distrito IndustriaI, oferece turmas em tempo integral e parcial para educação infantil: creche e berçário (a partir de 4 meses), creche maternal (1 a 3 anos); pré-escola (1º e 2º períodos) e ensino fundamental de (1º ao 5º ano).

Início das aulas no dia 29 de janeiro de 2018.

Contato: (92) 3216-3022 ou (92) 98406-2798.

Escola SESI Êmina Barbosa Mustafa

Localizada na Av. Cosme Ferreira, 3295, Aleixo, atende o ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano), ensino médio (1º ao 3º ano), ensino médio profissionalizante e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Início das aulas no dia 29 de janeiro de 2018.

Contato: (92) 3216-1021 ou (92) 98406-2798.

Em Itacoatiara:

Escola SESI Abrahão Sabbá

Localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, s/n – São Jorge, Itacoatiara (AM). Atende o ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano) e Ensino Médio (1º ao 3º ano).

Início das aulas no dia 26 de janeiro de 2018.

Contato: (92) 3521-1411 ou (92) 98406-2798.

Em Parintins:

Escola SESI Padre Francisco Luppino

Localizada na Rodovia Odovaldo Ferreira Novo, s/n, Djard Vieira, em Parintins (AM). Oferece educação infantil – pré-escola e ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano).

Contato: (92) 3533-6477 ou (92) 98406-2798

Em Iranduba

Escola SESI David Nóvoa

Localizada na Rodovia Manoel Urbano km 0, s/n, Distrito do Cacau Pirêra, em Iranduba (AM), e integrada à Agência de Treinamento Elias Benzecry do SENAI. Oferece o ensino fundamental I (1º ao 5º Ano).

Contato: (92) 3367-1178 ou (92) 98441-7688.

