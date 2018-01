Prosamim começa a repassar propriedade de imóveis para moradores

O Parque Residencial Manaus está localizado no Centro, entre as ruas Leonardo Malcher, Ramos Ferreira, Ipixuna e Tarumã. | Foto: Divulgação

De 10 (quarta-feira) a 15 (segunda-feira) de janeiro, o Governo do Amazonas dá início ao mutirão para a coleta de documentação e regularização imobiliária dos moradores do Parque Residencial Manaus, localizado no Centro da cidade. O condomínio faz parte do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).



De acordo com a assessoria, o cadastramento vai ocorrer em uma sala na Junta Médica do Estado, localizada próxima ao parque. Os proprietários deverão comparecer à Junta Médica levando RG, CPF, conta de energia e de água.

Os dados dos proprietários serão repassados ao Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) que emitirá, posteriormente, o Habite-se e o registro imobiliário dos imóveis do parque residencial.

Leia também: Procura escola? Sesi continua com matrículas abertas no Amazonas

Inaugurado em outubro de 2007, o Parque Residencial Manaus tem 819 apartamentos e foi a primeira obra habitacional do Prosamim.

Com a regularização imobiliária, a UGPE cumpre as regras do agente financiador – o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) – de que após 10 anos de gestão, o parque deixa de ser responsabilidade do programa e a posse dos imóveis passa aos proprietários das unidades.

O Parque Residencial Manaus está localizado no Centro, entre as ruas Leonardo Malcher, Ramos Ferreira, Ipixuna e Tarumã.

Cronograma de atendimento



10/01/2018 – quarta-feira: moradores da Quadra 1A (Dos Blocos 2 a 30)



10/01/2018 – quinta-feira: moradores da Quadra 1A (dos blocos 32 a 42)



12/01/2018 – sexta-feira: moradores das quadras 2ª e 2B



18/01/2018 - segunda-feira: moradores das quadras 1B a 2B





Edição Web: Gláucia Chair





Leia mais:

Em entrevista, Afonso Lins Júnior fala sobre desafios do Crea no Amazonas





Conheça os escritores da luz - que registram a história do EM TEMPO





Maus Caminhos: CGU identifica repasse de de mais de R$ 88 milhões do Fundep