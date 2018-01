Cinco meses após acidente no rio Amazonas, polícia indicia suspeitos

Pará - O imediato (aspirante a comandante) Raimundo Cruz e o condutor de navios Flávio Lins Barbosa foram indiciados, nesta segunda-feira (08), pela Polícia Civil por responsabilidade sobre o acidente entre um navio cargueiro e um empurrador em agosto de 2016 no rio Amazonas. O acidente ocorreu nas proximidades de Óbidos e Oriximiná, no estado do Pará, e 9 pessoas desapareceram.

Segundo a Polícia Civil, os dois vão responder por crimes relacionados a navegação marítima e fluvial, uma vez que são acusados de descumprirem regras da atividade. Após cinco meses de investigações sobre o caso, a conclusão da polícia é de que não houve comunicação entre o navio e o empurrador. A falta de contato e sucessões de erros foram peças fundamentais para ocasionar o acidente que matou nove pessoas.

Se sentenciados, os dois podem pegar até 12 anos de prisão. O caso segue para inquérito no Ministério Público do Pará.

Até a publicação desta matéria, as empresas Bertoloni e Merco Sul, envolvidas no acidente, não se pronunciaram sobre o indiciamento.



Relembre o fato

Na madrugada do dia 02 de agosto, uma balsa da empresa Bertolini e um navio cargueiro da Merco Sul se chocaram. Na ocasião, os transportes vinham em sentidos contrários e se colidiram lateralmente.

No acidente, das onze pessoas que estavam na balsa, nove morreram. Na ocasião, um tripulante de Santarém (PA) e outro de Itacoatiara (AM) conseguiram se salvar.

