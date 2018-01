Família manauense sofre grave acidente na BR-174 e dois morrem na hora

Rorainópolis - Uma família manauense sofreu um grave acidente, na tarde desta segunda-feira (8), na BR-174. O acidente aconteceu próximo a Vila do Equador em Rorainópolis, estado de Roraima. Segundo informações, repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo teria perdido o controle, saído da pista e capotado. O motorista e uma passageira morreram de forma instantânea.

Leia também: Cinco meses após acidente no rio Amazonas, polícia indicia suspeitos



Uma criança e mais uma mulher, que também estavam no carro, foram levadas para o hospital de Rorainópolis e estão em estado grave. As vítimas não tiveram as identidades reveladas até o momento, mas há informações divulgadas em portais locais de que a família é de Manaus e estava a passeio na região.

De acordo com a polícia local, as causas corretas do acidente ainda serão investigadas. Os corpos podem ser trasladados para Manaus.

Edição: Bruna Souza

Leia mais:

Motorista de Uber consegue fugir de assaltantes ao saltar de carro

Adolescente é apreendido após atropelar garota no Monte das Oliveiras

Quais alimentos podem contribuir para câncer do estômago?