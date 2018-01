Após impasses, SSP-AM muda comando do DPTC e IC

Após os diretores do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC); do Instituto de Identificação; e do Instituto Médico Legal (IML) entregaram os cargos, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) decidiu realizar mudanças no comando do referidos órgãos, conforme anunciado nesta terça (9). O nome para o IML ainda está sendo avaliado.

Para o cargo de diretor do DPTC está sendo nomeado o perito Carlos Malom Alencar Queiroz. O Instituto de Identificação será dirigido pelo perito Jorge Saraiva Soares e o Instituto de Criminalística pelo perito Mahatma Sonhara Araújo do Porto.

Além das mudanças de comando, o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, determinou a realização de estudos de impacto financeiro na folha de pagamento da Polícia Civil para avaliar a concessão de reajuste salarial aos profissionais, de forma a atender às necessidades de recomposição da categoria.

Também estão em análise pela SSP-AM outros investimentos destinados à melhoria da infraestrutura e do trabalho dos peritos do Amazonas.

Além de melhorar o serviço prestado à população, a ordem aos novos gestores da perícia criminal é colocar em funcionamento novas tecnologias e equipamentos já adquiridos e evitar repetir o que os gestores afastados fizeram.





