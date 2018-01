Operação Onda Verde da Força Nacional permanece na Amazônia

A Força Nacional ficará por mais seis meses atuando em operações de enfrentamento a crimes ambientais na Amazônia, promovidas pelo Ibama.Noventa e seis policiais fazem a segurança dos servidores do instituto nas ações de fiscalização ambiental, em áreas críticas da Amazônia Legal.

Os agentes atuam desde de julho do ano passado. A prorrogação, publicada nessa terça-feira (9), foi determinada pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, a pedido do Ministério do Meio Ambiente.De acordo com o Ministério da Justiça, o efetivo é destinado ao combate de comércio ilegal de madeira e outros crimes ambientais na Operação Onda Verde.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

A operação teve início em Novo Progresso, sudoeste do Pará. Em outubro, equipes foram deslocadas para Itaituba, também no Pará; Juina, no noroeste de Mato Grosso, e em Humaitá, no sul do Amazonas.

Foi em Humaitá que unidades do Ibama e do ICMBio foram atacadas por criminosos, em represália a operação de fiscalização realizada para combater o garimpo ilegal de ouro no rio Madeira.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o procedimento é de rotina, conforme Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Ibama e a Secretaria Nacional de Segurança Pública.





Leia mais:

Relatório registra descoberta de 20 espécies de mamíferos na Amazônia

Sucuri de 5 metros encontrada na Transamazônica agita redes sociais

Cientista descobre característica única no pirarucu