SENAI está com matrículas abertas para cursos técnicos em Manaus

Cursos técnicos de mecânica, refrigeração e climatização, rede de computadores, eletrônica, eletroeletrônica e administração estão com matrículas abertas para egresso 2018 pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas).



Os cursos são destinados a alunos matriculados a partir do terceiro ano do ensino médio ou egressos com idade mínima 18 anos, e têm número limitado de vagas e datas diferenciadas para início das atividades.

“Trabalhamos com 95% de satisfação dos egressos do SENAI nas empresas do Polo Industrial de Manaus, realizamos anualmente pesquisas dentro das indústrias e o resultado é sempre muito positivo, fruto da nossa metodologia diferenciada”, ressalta a gerente de Educação Profissional do SENAI, Silvia Barros.

Dos cursos oferecidos nesse início de ano, apenas o técnico em administração será desenvolvido nos três turnos (manhã, tarde e noite) e o técnico em rede de computadores, apenas no período noturno, os demais serão no período da tarde.



O curso de técnico em mecânica terá início em 19 de fevereiro; eletroeletrônica e administração, em 5 de março, e os demais em 2 de abril.

Segundo Silvia Barros, cada módulo tem parte teórica e prática, sendo em torno de 20% a 50% dentro da carga horária. “O aluno aprende dentro do SENAI como desenvolver as atividades para depois aplicar nas empresas”, diz ela. O curso técnico em mecânica é o único ofertado na Escola SENAI Waldemiro Lustoza, localizada no bairro Cachoeirinha.

O SENAI já formou 1.783 alunos nos cursos técnicos ofertado nos três turnos | Foto: Divulgação

“Preparamos os alunos para o mercado de mecânica, manutenção e inovação. Hoje na indústria temos exemplos de ex-alunos contratados pelas empresas PG, Yamaha e 3M, sendo egressos do curso técnico em mecânica do SENAI”, destaca a gerente da ESWL Ivana Ayrton.

Mecatrônica

Com oito cursos em funcionamento, a Escola SENAI Antônio Simões é destaque na educação profissional desde 2002, e já formou 1.783 alunos nos cursos técnicos ofertado nos três turnos.



Segundo o coordenador de educação e tecnologia da ESAS, Waldenir Carvalho, o curso de Mecatrônica é o mais procurado, junto com os de automação industrial e eletrônica.

“Dentro das 1200h do curso de mecatrônica o aluno atua no desenvolvimento de sistemas automatizados de manufatura, aprende a implementar e manter máquinas e equipamentos automatizados sempre respeitando as normas técnicas, de qualidade, de saúde, segurança e de meio ambiente”, explica Carvalho.

Os cursos têm carga horária diferenciada: mecânica (1360h), administração (1000h), eletroeletrônica (1200), eletrônica (1200), redes de computadores (1000) e refrigeração e climatização (1200).

Mais informações por meio dos números: (92) 3133-6400, 3133-6401,e (92) 3182-9975, 3182-9977





