Coari investe mais de R$ 22 milhões em reforma e construção de escolas

De acordo com a prefeita em exercício do município, Dra. Mayara Pinheiro, 66 unidades de educação serão construídas e outras 22 serão revitalizadas. | Foto: Divulgação

Coari (AM)- Com investimento de mais de R$ 22 milhões, a prefeitura de Coari informou, por meio de nota, nesta quinta-feira (11), que irá construir 66 novas escolas e reformar outras 22. O planejamento prevê construção, ampliação e reforma de 88 escolas de sua rede municipal.



De acordo com a prefeita em exercício do município, Mayara Pinheiro, 66 unidades de educação serão construídas e outras 22 serão revitalizadas.

A previsão é que todas estejam prontas até dia 12 de março, data em que os mais de 15 mil alunos da cidade retornam às aulas. Do Total das revitalizações, 11 unidades de ensino ficam na sede do município e outras 11 na zona rural. Três escolas, além da reforma geral, serão ampliadas, e receberão intervenções nos sistemas elétricos, hidráulicos, pintura e manutenção nos condicionadores de ar.

Segundo a prefeita em exercício, a medida visa garantir infraestrutura adequada para os estudantes no inicio no ano letivo de 2018. “No começo do ano passado, ainda no inicio da gestão do prefeito Adail Filho, entregamos diversas escolas ampliadas e reformadas. Este ano todas as escolas da rede pública municipal receberão intervenções e melhorias para que nossos estudantes tenham infraestrutura de qualidade para aprender”, afirmou.

Ainda segundo Mayara, a valorização dos profissionais de educação também será prioridade este ano que já tem previsão de um concurso público para professores, além da revisão do plano de cargos, carreiras e salários da classe, compromissos assumidos em setembro do ano passado, quando foi anunciado o pagamento do abono salarial e de 13º, 14º, 15º e 16º salários.



Leia mais:







Mulher é torturada por dez homens no dia do aniversário em Manaus

Corpos encontrados na BR 174 foram torturados e fuzilados, diz Polícia



Já pensou em viajar de Manaus para Argentina? Agora pode ficar mais fácil